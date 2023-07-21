宝骏云朵纯电新车动力系统公开：100kW 电机，360km / 460km 续航

IT之家 7 月 21 日消息，今天宝骏汽车公布了旗下将上市全新车型 —— 宝骏云朵的动力及续航信息。

动力方面，宝骏云朵搭载了“全新高效智能电驱”系统，采用三合一扁线水冷电机，峰值功率达到 100kW，最高转速达到 16000rpm，官方号称转速“同级最高”，功率“同级领先”。

新车将提供 360km、460km 两种不同续航里程，电池最大容量为 50.6 千瓦时，官方表示其具备“全新平台化大电芯的容量优势”和“全新无模组电池技术的结构优势”，能量集成效率为 75%。

充放电方面，该车电池采用了液冷液热热管理系统，号称半小时可将电量由 30% 充至 80%，同时支持 220V 对外放电。

此外据宝骏官方介绍，宝骏云朵采用三区五环超高强钢笼式车身，整车高强钢占比大于 70%、关键部位热成型钢占比大于 17.9%，高配车型配备了 4 个安全气囊和 2 个安全气帘。

IT之家此前报道，宝骏云朵共有三款配色：云海白、暮云紫、烟云青，以及黑珍珠、绿宝石两款内饰配色。新车长宽高分别为 4295/1850/1652mm，轴距 2700mm，定位于 10 万级大五座纯电轿车。

该车将首发德州仪器高算力芯片、惯导 800 万双目摄像头、记忆领航和循迹倒车等软硬件配置。此前，宝骏汽车官宣的车载网联配置 Ling OS 2.0 系统，也将于宝骏云朵完成“全球首发”。

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