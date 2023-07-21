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蔚来汽车 NIO Day 2023 开启申办城市征集活动，将于 8 月中旬公布最终结果

2023/7/21 14:03:03 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 21 日消息，据蔚来官方 App 社群今日消息，蔚来 NIO Day 2023 现已展开城市申办活动。

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筹委会表示，NIO Day 将以城市车友会为主体牵头申办，列出申办条件如下

  • 申办城市过往 8 年内没有举办过 NIO Day

  • 2023 年 12 月 1 日-31 日期间有连续 14 天可用档期，活动日须设在周六

  • 内场场地需配备室内 / 半室内场地

  • 舞台座椅搭建后，最少可容纳 8000 人

  • 外场场地可在室内或室外选择，也可是公共场地，但允许使用围栏封闭作为活动专属区域

  • 可使用搭建面积最少 5000 平方米

申办流程按时间顺序如下：

  • 7.21-7.24：城市车友会提交申办意向

  • 7.21-7.25：筹委会根据报名城市进行场馆初步勘测，沟通准备申办材料

  • 8.4：申办方案截止提交

  • 8.5：申办城市前三名评选，随后进入下一轮候选城市用户票选

  • 8.7-8.11：展示候选城市

  • 8.11-8.13：通过公开投票决定最终申办城市

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蔚来官方介绍称，NIO Day 是“蔚来一年一度发布新品的盛会”，也是“用户和朋友们一年一度的聚会”，从 2017 年以来，迄今为止已举办六届。IT之家附历届 NIO Day 简况如下

  • 2017：首届 NIO Day，北京举办，发布首款车型 —— 旗舰 SUV ES8，以及 NIO Pilot 辅助驾驶系统、NOMI 车载“人工智能”系统、电能服务体系 NIO Power

  • 2018：上海举办，发布全新车型 —— 中型 SUV ES6，以及旗舰 SUV ES8 的六座版车型

  • 2019：深圳举办，发布旗舰 SUV ES8 改款车型，以及全新车型 —— 轿跑 SUV EC6

  • 2020：成都举办，发布全新车型 —— 旗舰轿车 ET7，以及第二代换电站、150kWh 固态电池（截至发稿仍未交付）、蔚来全栈智能驾驶技术 NAD

  • 2021：苏州举办，发布全新车型 —— 中型轿车 ET5，以及 7kW、11kW 两款直流充电桩

  • 2022：合肥举办，发布两款全新车型 —— 中大型轿跑 SUV EC7、旗舰 SUV 全新一代 ES8，以及第三代换电站

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关键词：蔚来NIO Day

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