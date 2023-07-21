蔚来汽车 NIO Day 2023 开启申办城市征集活动，将于 8 月中旬公布最终结果

IT之家 7 月 21 日消息，据蔚来官方 App 社群今日消息，蔚来 NIO Day 2023 现已展开城市申办活动。

筹委会表示，NIO Day 将以城市车友会为主体牵头申办，列出申办条件如下：

申办城市过往 8 年内没有举办过 NIO Day

2023 年 12 月 1 日-31 日期间有连续 14 天可用档期，活动日须设在周六

内场场地需配备室内 / 半室内场地

舞台座椅搭建后，最少可容纳 8000 人

外场场地可在室内或室外选择，也可是公共场地，但允许使用围栏封闭作为活动专属区域

可使用搭建面积最少 5000 平方米

申办流程按时间顺序如下：

7.21-7.24：城市车友会提交申办意向

7.21-7.25：筹委会根据报名城市进行场馆初步勘测，沟通准备申办材料

8.4：申办方案截止提交

8.5：申办城市前三名评选，随后进入下一轮候选城市用户票选

8.7-8.11：展示候选城市

8.11-8.13：通过公开投票决定最终申办城市

蔚来官方介绍称，NIO Day 是“蔚来一年一度发布新品的盛会”，也是“用户和朋友们一年一度的聚会”，从 2017 年以来，迄今为止已举办六届。IT之家附历届 NIO Day 简况如下：

2017： 首届 NIO Day，北京举办，发布首款车型 —— 旗舰 SUV ES8，以及 NIO Pilot 辅助驾驶系统、NOMI 车载“人工智能”系统、电能服务体系 NIO Power

2018： 上海举办，发布全新车型 —— 中型 SUV ES6，以及旗舰 SUV ES8 的六座版车型

2019： 深圳举办，发布旗舰 SUV ES8 改款车型，以及全新车型 —— 轿跑 SUV EC6

2020： 成都举办，发布全新车型 —— 旗舰轿车 ET7，以及第二代换电站、150kWh 固态电池（ 截至发稿仍未交付 ）、蔚来全栈智能驾驶技术 NAD

2021： 苏州举办，发布全新车型 —— 中型轿车 ET5，以及 7kW、11kW 两款直流充电桩

2022：合肥举办，发布两款全新车型 —— 中大型轿跑 SUV EC7、旗舰 SUV 全新一代 ES8，以及第三代换电站

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