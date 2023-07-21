清华大学开发出“入耳式”新型脑机接口传感器

IT之家 7 月 21 日消息，清华大学研究团队宣布开发出一种名为 SpiralE BCI 的脑机接口（传感器），该传感器采用“入耳式”设计，使用者只需要将传感器插入耳道，即可读取相应脑电波信息，侵入性远远低于同行的“颅骨贴片”设备。

▲ 图源 Nature 网站

据悉，该传感器由柔性材料制成，采用了螺旋设计，可以在电驱动下沿着耳道自适应地贴合耳道，从而不影响使用者听力。

由于该传感器的接触面积较小（50 mm × 3 mm），因此可以在稳定地记录脑电图的同时，减少与耳道内壁的摩擦。

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基于 SpiralE BCI 技术，研究团队提出了一种新的脑机解决方案，该解决方案由 SSVEP-BCI 和听觉 BCI 组成，前者捕捉并解码用户的视觉脑电波，后者记录并解码用户所听到的声音。

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实验数据表明，SpiralE BCI 的解码精度在 95 % 左右，信息传输速率（ITR）达到 36.86±15.53 比特 / 分钟，证明了基于 SpiralE 构建高效脑机接口的潜力。

该团队的研究成果发表在科学杂志《Nature Communications》上，感兴趣的IT之家小伙伴们可以前往了解更多信息。

不过脑机接口的发展依然需要警惕，联合国教科文组织（UNESCO）上周警告称，目前包括大脑植入或扫描（脑机接口）在内的神经技术正经历“飞速发展”，可能会导致人工智能操控人类大脑，且该技术与 AI 的结合对“精神隐私”构成了威胁。

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