消息称谷歌联合创始人谢尔盖・布林重返公司，参与研发新一代 AI 系统

IT之家 7 月 21 日消息，据《华尔街日报》报道，谷歌联合创始人谢尔盖・布林（Sergey Brin）已经重返谷歌，参与研发新一代人工智能（AI）系统。

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报道介绍，49 岁的布林近几个月来通常每周到谷歌位于美国加州山景城的办公室工作三到四天，与研究人员一起开发谷歌的下一个大型 AI 系统。

知情人士表示，布林去年底曾在谷歌办公室参加过有关 AI 的会议，但现在他参与的频率和强度都有所提高。布林在 2019 年辞去谷歌母公司 Alphabet 的高管职务后就当起了“甩手掌柜”，但如今其在 AI 工作上的立场有了明显变化。

消息人士还指出，布林甚至参与了人事事务，比如聘用抢手的研究人员。Alphabet 的 CEO 桑德尔・皮查伊（Sundar Pichai）据报也对布林的加入感到兴奋，并鼓励他在这方面作出更多贡献。

谢尔盖・布林在 2019 年辞去了 Alphabet 总裁的职务，但他仍是公司董事会成员。在福布斯 2022 全球亿万富豪排行榜上，他以 1070 亿美元（IT之家备注：当前约 7671.9 亿元人民币）的身价位居第 7 位。

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