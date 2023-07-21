沃尔沃再度推迟 EX90 电动 SUV 量产时间，因软件开发进度不及预期

IT之家 7 月 21 日消息，沃尔沃汽车总裁兼 CEO 骆文襟（Jim Rowan）昨日在财报电话会议上表示，由于其电动 SUV EX90 激光雷达系统“软件代码复杂性”，该车型的量产时间将再度推迟五到六个月。

▲ 图源 沃尔沃汽车官网

骆文襟表示：“我们自己编写了很多软件，我们希望确保第一次将激光雷达放入安全装置时，它会按照应有的方式运行。”

IT之家此前报道，沃尔沃官方在 5 月曾表示，由于仍需要时间进行车辆软件的开发和测试，因此调整了沃尔沃 EX90 的量产时间。这款车型原计划将于今年上半年进行量产，现在推迟到了 2024 年上半年量产。

而在此次因软件问题再度推迟后，沃尔沃的工程师将有更多的时间来完成这项工作，但 EX90 的上市时间可能会推迟到明年第三季度。

去年 11 月，沃尔沃发布了新一代纯电车型，一款全尺寸 7 座 SUV—— 沃尔沃 EX90，预计起价低于 80000 美元（IT之家备注：当前约 57.4 万元人民币），将分别在中、美工厂生产。这款车型外观方面采用了最新的设计理念，基于 SPA2 新平台，长度约 5036mm，轴距约 2985mm，风阻系数 0.29，并配备了最新的 PilotAssist 驾驶辅助功能以及智能座舱。

动力方面，新车将搭载双电机的驱动系统，综合最大功率为 370 千瓦，约合 503 马力，峰值扭矩 910 牛米，配备 400 伏架构的 111kWh 电池，续航里程为 650 公里。据称，这款车未来还将引入双向充电功能，不仅能为电器供电，甚至还可以反哺电网。

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