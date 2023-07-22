P2PInfect 蠕虫曝光：基于 Rust 编写，可执行远程代码

IT之家 7 月 22 日消息，网络安全公司 Palo Alto Networks 近日发布博文，发现了使用 Rust 语言编写的恶意软件--P2PInfect 蠕虫。

IT之家注：Rust 是由 Mozilla 主导开发的通用、编译型编程语言。设计准则为“安全、并发、实用”，支持函数式、并发式、过程式以及面向对象的编程风格。

Rust 业内共识是“安全”，微软目前正基于该语言，重新编译 Win11 系统内核，以进一步提高 Win11 系统的安全性。

Palo Alto Networks 研究人员发现了基于 Rust 开发的点对点蠕虫病毒 P2PInfect，它利用 Lua Sandbox Escape 漏洞，攻击目标是 Redis（一种在云环境中大量使用的开源数据库应用程序），可以远程执行任意代码。

Lua Sandbox Escape 漏洞的追踪编号为 CVE-2022-0543，在 NIST 国家漏洞数据库中的 Critical CVSS 评级为 10.0（最高得分为 10 分），可见其危害。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。