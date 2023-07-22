美国宣布和巴拿马、哥斯达黎加合作推进半导体产业

IT之家 7 月 22 日消息，美国基于 2022 年颁布的《芯片和科学法案》，宣布和巴拿马、哥斯达黎加等周边国家在半导体产业上加强合作，探索实现全球半导体生态系统多样化发展。

美国国务院周四在一份声明中指出，“美国将巴拿马视为确保半导体供应链多样化和弹性的合作伙伴，将审查巴拿马目前的半导体产业、法规和劳动力，以确定根据《芯片法案》可能开展的未来合作。”

英特尔早在 1997 年就在哥斯达黎加设立了测试和封装工厂，不过在 2014 年之后，该工厂已基本歇业。

英特尔随后将该工厂的研发任务分配给中国、马来西亚和越南的类似公司，在 2021 年由于受到疫情影响才重新开业。

美国驻哥斯达黎加大使辛西娅・特莱斯（Cynthia Telles）表示：“美国将哥斯达黎加视为确保半导体供应链能够跟上目前数字化转型步伐的合作伙伴。”

数据显示，2021 年哥斯达黎加集成电路出口产品总值为 5.18 亿美元，占出口总额的 20%。

IT之家注：哥斯达黎加同时拥有铁、锰、水银、铝土、金、银、镍、锗、钼等矿产资源，其中铝矾土、铁、煤的蕴藏量分别达 1.5 亿吨、4 亿吨和 5000 万吨。

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