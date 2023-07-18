西澳海滩惊现神秘金属圆柱，警方和专家正调查

IT之家 7 月 18 日消息，西澳大利亚一处以岩龙虾和野花闻名的偏远海滩，近日出现了一个巨大的金属圆柱，引起了当地民众的好奇和猜测。这个圆柱到底是从哪里来的？是飞机的残骸，还是太空飞船的零件？警方和专家正在进行调查，但目前还没有给出确切的答案。

据当地媒体报道，周日，有人在格林黑德附近的海滩上发现了这个物体，并向警方报告。这个神秘的金属圆柱高达两米多，顶部有电缆垂下。格林黑德是一个沿海小镇，人口不足 300 人，距离珀斯以北约 250 公里，以捕鱼和海狮而闻名。

IT之家注意到，周一晚上西澳大利亚州警方在一份声明中表示，经过州消防和紧急服务部门以及化学和法医科学调查人员的分析，这个物体是安全的，不会对公众造成危险，但警方仍然要求公众远离这个物体。警方表示，在正式确定这个物体的来源之前，不会将其移走。

在警方抵达现场之前，周日晚上已经有不少当地人聚集在这个神秘物体周围，据悉，一对当地夫妇发现这个物体漂浮在水面上，并用他们的四轮驱动车将其拖出海水。

西澳大利亚警方在周一早些时候的一份声明中表示，警察正在保护这个物体，以保存可能的证据，并为专家检查这个圆柱提供便利。同时，州和联邦机构也在进行调查。有网友猜测这个物体可能与 2014 年失踪的马来西亚航空 MH370 航班有关，该航班在飞越印度洋南部时消失。但警方表示，他们的初步调查显示，该物体并不是来自商业飞机。

澳大利亚航天局周一在推特上发表声明说，这个物体“可能来自外国太空发射器”。该机构表示正在与其他国家的航天机构沟通，以获取更多信息。“由于该物体的来源尚不清楚，社区应避免触摸或试图移动该物体。”该机构说。

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