开放麒麟 openKylin 实现新国标 GB 18030-2022 系统级全面支持

IT之家 7 月 19 日消息，据 openKylin 官方公众号报道，目前 openKylin 已经实现新国标系统级全面支持。

▲ 图源 OpenKylin 官方公众号

openKylin 官方公众号表示，在 openKylin 社区 GBCharactersEncoding SIG 组的主导推动下，于近期发布的 openKylin（开放麒麟） 1.0 版本中，完成了文本编辑器（pluma）、GTK3 框架、harfbuzz 以及 glibc 库的相关修改，令系统实现了从底层库到应用程序对新国标 GB 18030-2022 的支持。

▲ 图源 OpenKylin 官方公众号

目前 openKylin 已经可正常查看和编辑符合 GB 18030-2022 规范的文本文件，此外系统还内置国标宋体系列字体，新增 GB 18030-2022 内码输入法，完成对新国标 GB 18030-2022 的全面支持。

openKylin 官方公众号表示，后续还将与业界各方进行配合，进一步推动新国标的落地，包括推动 WPS、奇安信浏览器、搜狗输入法等主流第三方应用程序支持新国标，并完善 Qt GUI 框架对新国标的支持。

IT之家经过查询得知，GB18030 全称为《信息技术 中文编码字符集》，是我国自主研制的超大型中文编码字符集国家标准，2022 年 7 月 19 日发布的 GB18030-2022 是其最新版本（简称新国标），相比旧版标准 GB18030-2005，新国标大幅扩充了汉字字符数量，新增了 17000 多个汉字，共收录 87887 个汉字，基本上满足了人名、地名、古籍等场景中生僻字处理的需求。

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