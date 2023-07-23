我国载人登月火箭最新进展：主发动机已达到试验要求

IT之家 7 月 23 日消息，中国载人航天工程办公室副总师张海联此前透露，我国计划在 2030 年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。

据央视报道，我国载人登月火箭长征十号主发动机在航天科技集团六院又完成了一次点火试车，取得连续成功。本次试车验证了发动机飞行任务剖面，验证了火箭飞行任务对发动机的要求，为发动机技术状态固化、产品技术基线确立、可靠性提升提供了有力支撑。

据介绍，此次试车的发动机，由新一代运载火箭使用的大推力液氧煤油发动机改进迭代而来，推力达到 130 吨级，将用于我国载人登月所使用的长征十号运载火箭的芯一级和助推器。

航天科技集团六院 165 所研究员周献齐说：“发动机试验完成以后，下半年我们还将进行若干次的高空模拟试验，以最终确定发动机的相关的性能和参数，为载人登月主动力发动机的研制作出我们航天人应有的贡献。”

值得一提的是，我国还将在下半年对长征十号将进行高空模拟试验。

参考IT之家此前报道，我国载人登月目前指定的初步方案是：采用两枚运载火箭分别将月面着陆器和载人飞船送至地月转移轨道，飞船和着陆器在环月轨道交会对接，航天员从飞船进入月面着陆器。

其后，月面着陆器将下降着陆于月面预定区域，航天员登上月球开展科学考察与样品采集。在完成既定任务后，航天员将乘坐着陆器上升至环月轨道与飞船交会对接，并携带样品乘坐飞船返回地球。

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