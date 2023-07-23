《街头霸王 2》古烈场景的背景人物，每一位都大有来历

对于经典游戏的场景，相信每一位玩家都是比较熟悉的！毕竟当年我们在游戏厅见过几百上千次了。

像是下面这些图片，别说是什么游戏，就连是谁的专场都能准备无误地说出来吧！

而大家最熟悉的自然就是《街头霸王 2》的场景，毕竟这款游戏是最早火起来的格斗游戏。我们对其中的每一幅背景都非常熟悉。

只是那时候我们并不知道，背景中的贴图，其实和剧情是息息相关的。

而且每一个专场都有一段特殊的故事！

像是布兰卡专场：

“在亚马逊雨林深处的一个小镇上，每天都有人在街头进行对战。而这些人，在“丛林之王”布兰卡面前，只是一群没有反抗能力的小猫咪。在亚马逊丛林里，他已经找不到能构成威胁的对手了。他咆哮着，他的鲜血正在召唤着强大的敌人。他决心周游世界，迎接新的挑战！”

布兰卡场景中有一条巨蟒，无论是在什么版本中，这条蛇一直都保持着同样的姿势。只是颜色稍微有些调整。按说蛇和人类和平共处是不大可能的，毕竟冷血动物没有正常的思维，只有杀戮的天性。

因此有玩家怀疑，这条蛇是不是脑袋被卡住了。或者是被布兰卡抓来做装饰的。

而该剧情则暗示最近涨潮，导致巨蛇进入了人类的世界，但互不侵犯。

在《街头霸王 2 天下斗士》中有一个非常奇特的设定，如果在通关模式中败给了 CPU，然后续币选择打败你的人时，对手就会变成你。

比如：我选择隆，期间输给了布兰卡。然后我续币选择布兰卡，对手就变成了隆，但是战斗的场景不会有变化，仍然是在布兰卡的专属场景中。

不知道当年的你有没有发现这个小秘密呢！

古烈的场景，设立在空军基地。这个地方应该是格斗家们无法进入的秘密基地。能够来到这里的人都是得到古烈认可的，在比试之后会给古烈提供维加的情报。

游戏中每个人都和维加有一定的联系，因此每位角色都有线索。

古烈其实也算是好战粉丝，常常为了和格斗家一较高下，而就地大战。

旁边是古烈的同事们，他们观看战斗之余还会呐喊助威。对于他们来说，敢于挑战古烈的人都是勇者。背景中则是一架 F-16 战隼喷气式飞机，上面写着 CAP RF512。在空地上有几个可以破坏的箱子，里面什么都没有，不过打破就可以得到分数。

《街头霸王 V》时期高清重置了这个场景，看上去一目了然。

多年来，玩家们比较好奇的是古烈场景中的几位背景人物到底是谁？有什么来历？

还真别说，在官方资料中有记载。

根据《街头霸王 5》维加研究所资料表明：

在《街头霸王 V》剧情模式中出现的古烈的同事，都是来自《街头霸王 2》背景中的。

其中包括：

Byron Taylor，古烈的 Guile 的上司（左三）

David Crislip ，古烈的战友之一，原型是 Capcom 的信息分析师 David Crislip（右三）

Joe，古烈的战友之一，隶属于货物运输部门

泽天队长，是古烈的同事之一，在《街头霸王》真人电影中露脸，角色关系表上被命名为美国空军的一员。他目前正在世界各地执行任务，参与打击 Shadaloo 的行动。（上图中最右边抱着小姐姐的男人）

场景中出现的两位美女，应该也是隶属空军部门的。但是部队里面的男女关系可以这么随意的吗？其实这个问题已经困扰了我很多年，毕竟我们在电影中看到的军队都是纪律严明的。

另外，在《街头霸王 EX》中还有一个人的战斗场景是在古烈的空军基地。那就是：艾伦。

根据记载，艾伦是一名美国自由式空手道拳手，多年来一直致力于高强度训练。那么他和古烈到底有什么关系呢？最初的设定是同事，但随着《街头霸王 EX》的完结，格斗领域和街头霸王两个世界观完全不同的游戏最终还是分开了。

街头霸王 2 的“废物”利用

当年《街头霸王 2》中废弃了一个使用鞭子的角色。结果多年来 CAPCOM 一直没有再次启用，似乎已经永远放弃了这个角色。

在 2013 年，Iron Galaxy 工作室发售的一款两键格斗游戏《Divekick》中，我们居然看到了《街头霸王 2》废弃的角色。而在这款游戏中，他叫：the Baz。

大家可以对比一下，看看两人是否相似。这简直一模一样嘛！

然而这事还没完

在 2014 年 Yacht Club Games 发行的一款 8-bit 风格的动作冒险游戏《Shovel Knight》 也就是《铲子骑士》中，此人再次作为隐藏 BOSS 登场。

在 2018 年 Lab Zero Games 制作发行的一款回合制 RPG 游戏《密不可分》中，继续担任隐藏 BOSS。

谁也不会想到，一个在 CAPCOM 都没有做出来的角色，在多年之后居然还能保持热度，甚至被后期的游戏公司做成隐藏 BOSS。这脑洞不可谓不大啊！

最后，带给大家一个小彩蛋：

下图分别是《街头霸王 2 天下斗士》、《街头霸王 2 四大天王》、《超级街头霸王 2》、《超级街头霸王 2 加速版》。大家看看背景中的地图有什么区别呢？

几个版本中都有使用动物来代表国家和区域。因此我们在《街头霸王 2 天下斗士》时期就可以看到长颈鹿、撒哈拉沙漠、非洲象、圣巴西尔大教堂（部分隐藏在苏联国旗后面）、考拉熊、蓝鲸、灰熊和老虎。在《街头霸王 2 四大天王》时期增加了一只代表中国的熊猫。

而到了《超级街头霸王 2》时期，因为增加了一些角色，因此版图被扩大了很多，我们能看到：仙人掌、灰熊、蓝鲸、虎鲸、欧洲野兔、印度象，我们仍然可以通过熊猫辨识出中国的位置。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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