微博会员将新增 VVIP：商业变现权益计划回收到该体系之中

IT之家 7 月 23 日消息，微博近日发文介绍了有关 VVIP 会员体系想法的介绍。官方表示，之前例如微博小店、广告共享计划、V + 会员等功能的准入门槛偏低，计划回收到 VVIP 体系之中。

IT之家附微博 VVIP 会员体系的介绍如下：

微博会员在 618 曾宣布将会在原有 VIP / SVIP 会员体系之外新增 VVIP，VVIP 是微博为希望提升经营变现效率、社交影响力、社交资产累积效率的最有影响力的头部创作者推出的全新会员特权。

商业变现权益中，之前例如微博小店、广告共享计划、V + 会员等功能的准入门槛偏低，计划回收到 VVIP 体系之中。

在提升影响力方面，我们利用 VVIP 赋能头部创作者的同时，也需要加强对创作者的身份标识，保证创作者的身份真实可信。

但是目前的微博 V 认证体系，在漫长的产品迭代过程中，出现了不少问题亟待解决，例如部分创作者认证信息与实际情况不符、认证信息未及时更新、一些临时活动认证长期存在等。因此，我们计划优化认证体系，重新调整 V 认证标准，增加年审机制。

作为内容平台，微博一直坚信内容创作者才是平台的核心。如何更好地突出和赋能最有影响力的头部创作者，一直都是我们最关心的问题。为此，我们决定为最有影响力的头部内容创作者提供免费橙 V 认证服务，并赠送 VVIP。这些创作者大致有以下三类：

1. 具有现实社会影响力的人士和创作者，包括公众人物，专家学者、明星、新闻当事人，知名企业高管，以及其他在专业领域有一定影响力的个人；

2. 在微博平台内有一定影响力的创作者，主要通过粉丝数、铁粉数、发博活跃度、阅读量等数据指标确定；

3. 在其他互联网内容平台上有影响力同时在微博平台开设账号的创作者。

对于其他无法被橙 V 认证覆盖但有认证需求的用户，微博也会在未来结合 VVIP 和 SVIP 权益推出新的身份认证体系。

当然，VVIP 除了赠送给上述的最有影响力的头部博主外，其他用户有在微博扩大影响力或实现商业目标的需求，也可选择购买 VVIP。

以上是关于 VVIP 体系的一些初步想法，非常欢迎大家在评论区提出宝贵的意见和建议。微博期待与大家共同打造一个更加友好、公平的社区环境，让优质内容创作者得到更好的展现和认可。