用好这几种拍摄方法，日落照片会更出彩

日落是很有氛围感的场景，很多人很喜欢选择在日落前后进行拍摄。

不过将日落拍出大片的感觉也不容易，很多的日落照片都是同样的角度同样的构图看多了难免让人感到无味。

今天给大家带来几种有趣且实用的日落拍摄方法，让你的日落照片不再普通：

1. 日落配合剪影

日落自带美感和氛围感，但是单纯拍夕阳的话还是会有点单调，而刚好日落时分很适合拍摄剪影，我们可以将剪影与日落配合起来。

像上面这两种在日落时分拍摄的剪影，人物的轮廓让画面内容更加丰富，柔和的光芒也让照片显得很温馨，比单纯的日落看起来更有感觉。

拍摄这种剪影也并不难，我们可以选择在傍晚的“金色时刻”（太阳落下前的几十分钟内，此时光线柔和整个天空呈现出金黄色）进行拍摄，对天空的亮处进行测光，让人物欠曝呈现出黑影状态，找好角度与姿态，就可以完成拍摄了。

主体的姿态、动作也能赋予画面很多意义，我们可以结合日落的氛围感进行合理搭配。

2. 低角度拍摄

用镜头靠近地面拍摄日落，可能就会产生不一样的感觉。

当镜头角度放低时，画面的透视感会显得很强，很有视觉冲击力；

这种视角有时也能带来惊喜，拍到一些有趣的元素，如阳光从行人双腿间穿过；

不同的地面会有不一样的效果，粗糙的地面会显得有纹理质感，而平滑的地面则可以作为一个镜面进行反射；

我们也可以利用地面上的其他元素，如水面、地面上的小石头等；

不同的景深、不同的地面可以塑造出无数种可能。

3. 配合地景

拍摄太阳、银河、月亮等天文景观都有一个共同特点：想要让其更好看往往需要与地面景色进行合理搭配。

日落也是如此，我们第一时间可以想到的夕阳最经典的搭配通常是水面、飞鸟、山脉、渔船等，但我们很多时候可能没有条件找到这些合适的元素，那我们就可以在城市里观察一下，城市景观与日落也很搭：

（1）吊车、高楼、天桥等有时候恰好可以与太阳形成有趣的角度，形成很有趣的画面。

（2）城市中的街道在日落时分也很有感觉，不论是车来车往的马路还是有孩童玩耍的街巷，都能拍出不错的感觉。

（3）城市中建筑密集，如果日落刚刚好处在一个狭窄的通道内，就会形成很有质感的画面，比如纽约的曼哈顿悬日，就是日落时太阳刚好处在街道中间。

每年出现两次的曼哈顿悬日，每次都会吸引大批摄影爱好者拍摄，甚至从上午就开始找位置占机位

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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