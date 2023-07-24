理想汽车郎咸朋：截至 7 月 20 日，NOA 辅助驾驶使用里程已突破 2 亿公里

IT之家 7 月 24 日消息，据汽车博主 @大 D 有态度 今日消息，理想汽车自动驾驶负责人郎咸朋在其个人朋友圈发文表示，截至 2023 年 7 月 20 日，理想 NOA 里程已经突破 2 亿公里。

郎咸朋表示，从 2021 年 12 月到 2023 年 3 月，理想 NOA 实现 0-1 亿公里的目标历时 15 个月，而实现 1-2 亿公里“只用了 4 个多月”。他还预测，截至今年年底，NOA 里程数有望达到 5 亿公里。

IT之家此前报道，在 6 月举行的理想家庭科技日发布会上，理想汽车官宣于当月开始在北京、上海开放城市 NOA 内测，下半年开放通勤 NOA 功能。理想通勤 NOA 通过 AI 大模型的帮助，号称“不依赖高精地图，可以做到接近人类司机的驾驶表现”。

不过，近期也有部分理想汽车车主错误使用理想 NOA 辅助驾驶的行为出现，包含使用辅助驾驶时平躺看剧、使用功能过程中离开驾驶位等。理想汽车于 7 月 20 日对此表示，“这是我们坚决杜绝的”，且现阶段仍是辅助驾驶，“不是自动驾驶”。此外，也有如“鬼探头”、车辆紧急加塞以及施工等场景，辅助驾驶系统的处理能力不如人类迅速。

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