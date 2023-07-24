理想汽车起诉“理想汽车贴膜店”商标侵权，店主回应称“我的小名叫理想”

IT之家 7 月 24 日消息，近日一则理想汽车起诉“理想汽车贴膜店” 侵害商标权及不正当竞争的新闻引发网友热议，该案件于 7 月 20 日上午在山东临沂市中级人民法院不公开审理。

起诉状显示，案件原告为北京车和家信息技术有限公司，被告为一家从事汽车贴膜服务业务的临沂新理想汽车服务有限公司。

原告请求法院“判令被告立即停止侵害原告‘理想’注册商标专用权的行为，包括但不限于立即停止在店面门头、店内装潢及社交平台上使用与上述注册商标相同或近似的标识”、“判令被告立即停止不正当竞争行为，更改企业名称，且更改后的企业名称不得含有‘理想’文字”。

图源理想汽车官网

IT之家从起诉状获知，理想汽车还请求法院“判令被告赔偿商标侵权及不正当竞争行为给原告造成的经济损失人民币 100 万元”以及“判令被告赔偿原告为制止侵权而支出的合理费用，暂计 20 万元”等。

临沂新理想汽车服务有限公司工商信息

据潇湘晨报报道，临沂新理想汽车服务有限公司的法定代表人朱先生透露，2011 年他便开了一家名为“理想汽车贴膜”的店铺。对于店铺命名由来，朱先生表示开店时他才十来岁，文化水平不是很高，“我小名叫理想，觉得这个名字挺好听的，也想让别人知道这是我的店铺，再加上我们是在为汽车服务，所以就取了这个名字。”

对此，该媒体联系到理想汽车的一名工作人员，他表示目前案件正处于审理中，“我们这边也相信法院会在查证事实的基础上，有一个依法、公允的判决。”

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