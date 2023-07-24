国产“液冷服务器”迎来量产：长城超云发布 R5215 L12 新品，号称可降低 60% 以上能耗

IT之家 7 月 24 日消息，长城超云（北京）科技有限公司（简称长城超云）近日推出了一款国产“液冷服务器”，型号为 R5215 L12，基于英特尔 Whitley 平台 Ice-Lake 处理器。

▲ R5215 L12 液冷服务器

据介绍，该服务器支持 2 颗液冷版至强 Ice-Lake 处理器，提供 32 根内存插槽，频率最高达 3200Mhz，可支持 8 通道读取；支持 12 个 3.5 寸硬盘和 4 个 2.5 寸小盘；最大可扩展至 2 张高性能全高双宽 GPU 卡。

散热方面，该服务器采用冷板式散热技术，实现风液混合散热系统设计，同等算力需求，号称单台服务器可降低 60% 以上的能耗，保障数据中心 PUE 降至 1.2 以下。

此外，服务器与机柜间通过快速连接器支持在线热插拔；液冷管末块接头采用乙丙橡胶密封圈，实现多种冷媒兼容，无滴漏插拔；整机具备漏液检测功能，实时监控液冷管路状态。

长城超云表示，R5215 L12 可用于教科研、金融、运营商及互联网等行业。IT之家查询获悉，该服务器采用的是一种绝缘、无腐蚀性的特殊液体 —— 氟化液，由长城超云联合北京化工大学和某化工研究院共同研发国产化。

另据“北京亦庄”官方公众号消息，长城超云 R5215 L12 一经推出就收获多个订单，目前已实现量产，分别应用在能源电力、互联网及国家级超算中心等多个领域。

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