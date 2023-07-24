科技一周大事（7 月 17 日-23 日）：苹果正开发推进“Apple GPT”AI 模型、国产核磁共振技术成功突破国外长期封锁、微软公布 Microsoft 365 Copilot 服务定价

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（7 月 17 日-23 日）科技行业重大重要事件，下面开始播报：

1、腾讯微信团队：有零钱的账号不会被系统注销

腾讯微信团队微博 7 月 17 日发文表示，微信有零钱的微信号就不会被注销。为保障用户的微信账号安全，注册后不活跃，长期未登录，并且没有零钱的微信账号，会被系统注销，无法使用。>> 查看详情

2、暴雪回应国服问题

暴雪总裁 Mike Ybarra 在 7 月 15 日的直播中，被问及了关于暴雪游戏国服的事情。在直播中有网友询问，中国服务器有可能在年内回归吗？Mike Ybarra 回答称：“我非常想让中国服务器尽快回归。相信我，我会尽我所能来实现这一点。>> 查看详情

3、阿里云盘悄悄上线 “下载高峰 SVIP 极速通道”

近日有用户称，阿里云盘客户端近期开始出现下载限速现象，需要开通会员才能提速。在经过实测之后发现，当前 Windows 版本阿里云盘更新到 4.6.1 之后开始出现限速情况。阿里云盘界面显示，在下载文件时，会出现“当前下载高峰”、“SVIP 优享极速通道体验中”的字样，提供 3 分钟的免费体验时长。>> 查看详情

4、杨利伟：我国新一代载人飞船预计 2027-2028 年飞行

航天英雄、中国首飞太空第一人、中国载人航天工程副总设计师、国际宇航科学院院士杨利伟将军近日透露，目前我国正在研制新一代飞船，预计新一代飞船将在 2027 年～2028 年飞行。“现在我们飞船有三个人的承载能力，能把三个航天员送到太空中去并返回地面。将来新一代飞船，会有承载 4 至 7 个航天员的运输能力。载人登月也会用新一代飞船，去建构我们的空间站以及深空探测。”>> 查看详情

5、微软公布 Microsoft 365 Copilot 服务定价，每人每月 30 美元

微软当地时间 7 月 18 日宣布，Microsoft 365 Copilot 将以每名用户每月 30 美元的价格向商业客户提供，适用于 Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版客户。>> 查看详情

6、7 月 20 日起儿童乘坐火车必须携带有效身份证件

根据今年 1 月 1 日新版《铁路旅客运输规程》，从 7 月 20 日起，持儿童优惠票的儿童旅客和免费乘车儿童，进站时应出示购票时或申明时使用的有效身份证件，通过实名制核验、检票闸机检票进站。>> 查看详情

7、苹果正开发推进“Apple GPT”AI 模型

根据彭博社的马克・古尔曼（Mark Gurman）报道，苹果内部正在开发“Apple GPT”人工智能项目，足以媲美 OpenAI 的 ChatGPT 项目。报道称苹果目前还没有发布 Apple GPT 的计划，古尔曼表示苹果可能会在 2024 年发布。>> 查看详情

8、 努比亚 Z50S Pro 手机发布，3699 元起

努比亚 Z50S Pro 旗舰新机于 7 月 20 日下午正式发布，该机搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器，也就是 3.36GHz 的高频版本，内置 4233mm² VC 均热板、LPDDR5X 内存；配有 6.78 英寸 1.5K 超视网膜护眼直屏（2800×1260）、5100mAh 电池 + 80W 快充。具体售价如下：

12GB + 256GB 售价 3699 元

12GB + 1TB 售价 3999 元

16GB + 1TB 售价 4399 元

拾光之镜（白色）12GB + 1TB 售价 4099 元

拾光之镜（白色）16GB + 1TB 售价 4499 元 >> 查看详情

9、WPS Office 发布 2023 年度更新

WPS Office 7 月 21 日宣布推出 2023 年度更新，涉及 WPS AI、新组件、新视觉、新能力等等。现在用户可通过 WPS AI 官网申请成为智能办公体验官，体验 AI 生成方案。>> 查看详情

10、上海暂停受理网约车运输证相关业务

据上海市道路运输事业发展中心官方公众号“乐行上海”7 月 21 日消息，7 月 22 日零时起，当地将暂停受理网络预约出租汽车（网约车）运输证相关业务。该部门表示，此举是“为了进一步维护当地出租汽车行业秩序、维护驾驶员合法权益、促进行业健康稳定发展”。>> 查看详情

11、国产核磁共振技术成功突破国外长期封锁

核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”，对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义，但这项技术长期被国外封锁。我国自主研发的核磁共振仪器已于前不久在中国科学院深圳先进技术研究院研制成功并实现量产，不但解决了“卡脖子”的技术难题，还解决了科技成果转化的问题。>> 查看详情

12、马斯克：Twitter 将更改 Logo，类似“X”标志

马斯克 7 月 23 日在 Twitter 发文：“很快我们将告别 Twitter 品牌，并逐渐告别所有鸟类。”随后他又补充道：“如果今晚发布了足够好的 X 标志，我们明天就会在全球范围内上线。”>> 查看详情

13、ChatGPT 将推出安卓版本，现已开放预注册

ChatGPT 官方 7 月 22 日宣布将在本周推出安卓版本，现已在 Google Play 商店开放预注册。从截图上看，ChatGPT 的安卓版与 iOS 版在功能上大致相同，这意味着安卓版或许拥有现版本的大部分功能，大概率还可以跨设备同步对话与偏好设置。>> 查看详情

14、微博会员将新增 VVIP

微博近日发文介绍了有关 VVIP 会员体系想法的介绍。官方表示，之前例如微博小店、广告共享计划、V + 会员等功能的准入门槛偏低，计划回收到 VVIP 体系之中。>> 查看详情

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