Llama-2 首个全方位评测，国内外开源模型大比拼

进入 2023 年 7 月,大语言模型(LLM)的发展进入了新阶段,开源成为一个火热的主题。

7 月 6 日,上海人工智能实验室与商汤科技等联合发布了书生・浦语开源体系(https://github.com/InternLM),不仅开源了书生・浦语的轻量版本(InternLM-7B),还率先开源了从数据、训练到评测的全链条工具体系,并提供完全免费的商用许可;

7 月 14 日,智谱科技开放 ChatGLM2-6B 免费商用;

7 月 19 日,Meta 开源了性能更强的 Llama-2,也提供了更加宽松的商用许可。

面对语言模型的新一波开源浪潮,图灵奖得主 Yann Lecun 在推特上评价:

This is going to change the landscape of the LLM market.