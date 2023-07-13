谷歌发布 Android Auto 10 首个 Beta 版本，为全新车机 Coolwalk UI 铺路

IT之家 7 月 13 日消息，谷歌今天向注册测试计划的车主们推送了 Android Auto 10 首个 Beta 版本，谷歌没有分享此更新的发行说明，外媒 autoevolution 表示此更新“不包含任何重大更改，只有一些细节改进，当下谷歌可能专注于软件内部的稳定性改进”。

据悉，当前 Android Auto 稳定频道中的最新版本是 9.9，大多数用户认为谷歌将发布 9.10 版本，但如今 Android Auto 直接更新至版本 10，有望表明谷歌将在后续 Beta 版本中为 Android Auto 带来重量级更新。

该 Beta 版本的更新日志如下：

改善了“请勿打扰”的功能；

“夜间模式”现在独立于手机其他软件（软件内可以设置始终处于夜间模式 UI）；

其他 Bug 修复与错误改进。

▲ 图源 Softpedia

IT之家经过查询得知，在今年 1 月，谷歌宣布对 Android Auto 进行重新设计，带来了类似苹果 CarPlay 的卡片式 UI 界面，该界面名为 CoolWalk，侧重于直觉交互，着力于提升导航、音乐和电话功能，令相关操作上更加直观高效，该界面有望在未来的 Android Auto 10 Beta 版本中亮相。

▲ 图源 谷歌

▲ 图源 谷歌

▲ 图源 谷歌

外媒表示，考虑到先前 Android Auto 的更新速度，Android Auto 10 的后续 Beta 版本及正式版应该很快会在谷歌 Play 商店推出，而用户当前也可以手动下载独立 APK，体验 Android Auto 10 Beta 版本，

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