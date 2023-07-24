安徽将投放 100 万副小型新能源汽车号牌，合肥启用皖 AA 号段

IT之家 7 月 24 日消息，据安徽公安交警在线官方公众号 7 月 21 日消息，今年年底前，全省将投放小型新能源汽车号牌 100 万副，目前已集中一次性投放 70 万副，其余 30 万副，将“适时按需投放”。

其中，省会合肥将投放小型新能源汽车号牌 10 万副，其中涵盖了纯电动小型新能源汽车号牌 6 万副，并启用皖 AA 号段，其余 4 万副用于非纯电动小型新能源汽车。其余 15 地市将分别投放 4 万副，包含纯电动、非纯电动小型新能源汽车各 2 万副。

车主可通过“交管 12123”手机 App 进行互联网预选号牌，也可前去车管所、机动车登记服务站、车驾管工作站现场“50 选 1”随机选号。

IT之家注意到，现有新能源汽车号牌多以 D 字头（纯电动汽车）和 F 字头（非纯电动汽车）开头，但同时也有代表纯电动汽车的其他字母如“A”“B”“C”“E”，以及非纯电动汽车的其他字母“G”“H”“J”“K”。

当某地区车管所的首字母“D”或“F”号段发放完毕后，就会开始发放“A”或“G”等新号段。目前，已有北京、上海、深圳、杭州、广州等地开始发放首字母为“A”的新号段。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。