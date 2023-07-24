2023 ChinaJoy 开幕在即，上海网信办召开网络游戏平台分类指导会

IT之家 7 月 24 日消息，上海网信办近日联合市新闻出版局召开网络游戏平台分类指导会（第十九期）。米哈游、莉莉丝、叠纸游戏、心动网络、鹰角网络、游族、哔哩哔哩、盛趣游戏、巨人网络、波克城市、悠星网络、沐瞳科技等 21 家网络游戏平台参会。

▲ 图源 网信上海公众号

会上，上海网信办通过对网络游戏平台易发生的典型违规案例分析，包括用户账号、互动评论、皮肤道具、游戏情节、场景搭建、游戏直播等环节，进一步加强对《网络安全法》《未成年人保护法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律法规的学习，进一步明晰法律法规、牢牢守住底线。市新闻出版局重点介绍了今年以来网络游戏行业合规发展的情况，并就做好 2023 ChinaJoy 展会提工作要求。

IT之家从网信上海官方公众号获悉，6 月底以来，上海网信办启动“清朗浦江・2023 年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，结合分类指导工作，专项行动开展期间将针对未成年人用户数量较大、对未成年人具有显著影响的网站平台持续开展分类指导，包括网络游戏、网络文学、学习类等，进一步营造有利于未成年人健康安全成长的网络环境。

上海网信办表示，将继续做好分类指导，坚持源头治理、系统管理，推动属地各类重点网站平台解决苗头性、倾向性、潜在性问题，积极营造良好市场环境，促进平台健康运营，带动各相关行业规范发展。

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