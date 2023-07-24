小米汽车新专利：车机屏幕可左右平移，满足乘员躺倒后使用需求

IT之家 7 月 24 日消息，据国家知识产权局官网显示，小米汽车申请的“显示屏总成及车辆”专利已于 2023 年 7 月 18 日获得授权公告。

摘要显示，该专利设计一种车用显示屏总成，包括显示屏、平移机构及第一旋转机构等部件。其中，平移机构可带动第一旋转机构平移，第一旋转机构可以带动显示屏“绕水平方向延伸的转动轴线转动”。

该显示屏总成号称“能够在实现显示屏平移的同时，满足乘员躺倒后的使用需求”。

值得注意的是，当前市面上已经有类似车型在售 —— 极氪 X。该车的中控屏可通过电动机构进行从中控台的中央位置到副驾正前方的位置进行滑动，在当前越来越多的新车同时配备中控屏、副驾屏的趋势下，显得尤其与众不同。

IT之家此前报道，数码博主 @数码闲聊站 曾发文表示，明年小米首款汽车落地，将搭载具有“不错的含金量”的自研芯片、车机系统架构。此外，小米汽车也已经展开交付中心的筛选工作，首款车型已经报价完毕。汽车博主 @MetaAuto 也曝光了小米汽车电池的详细参数：有望支持 800V 高压快充，容量达到 101 千瓦时。评论区多名汽车博主如 @痛快舒畅 也指出，这块电池“应该是三元锂版本”。

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