苹果新专利获批：增强 7000 系列铝合金，将应用于未来 iPhone

IT之家 7 月 21 日消息，苹果在 2015 年 9 月 9 日推出 iPhone 6s 时，在新闻稿和产品页中均提及采用航空航天工业中所用的 7000 系列铝合金。

根据美国商标和专利局（USPTO）今天公示的清单，苹果时隔 8 年，获得了一项改进铝合金材质性能和外观的技术专利，有望应用于未来 iPhone、Mac 等产品中。

报告称商用 7000 系列铝合金主要应用于航空航天领域，应用于消费级市场在外观上吸引力不足。

而且设计装饰目的的合金也可能导致阳极氧化表面的碎裂、应力腐蚀开裂（SCC）和机械故障。

苹果在专利中设计了 7xxx 系列铝合金，其性能优于已知合金，可以满足一种或多种性质和 / 或加工变量。

苹果表示新款铝合金可以明显减少阳极氧化导致的表面碎裂，减少应力腐蚀开裂（SCC），延长铝合金使用寿命，而且能耐冲击。

IT之家在此附上测试图片如下，在 65 摄氏度、90% 相对湿度（RH）环境下，热浸泡 ASTM G30U 形弯曲测试中，A78 和 A79 铝合金失效百分比明显低于 A76。

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