配触控屏的苹果 MacBook 专利获批，显示争议 Touch Bar 回归

IT之家 7 月 21 日消息，根据美国商标和专利局公示的清单，苹果公司获得了编号为 US 20230229252 A1 的设计专利，暗示未来的 MacBook 笔记本屏幕将支持力敏 3D 触摸，而备受争议的 Touch Bar 也有可能回归。

苹果于 2016 年在 13 英寸 / 15 英寸的 MacBook Pro 笔记本中引入 Touch Bar，不过这项功能备受用户争议，公司于 2021 年推出 14 英寸 / 16 英寸的 MacBook Pro 笔记本时，删除了这项功能。

苹果在专利中阐述了触控屏幕设计，而键盘顶部的 Touch Bar 则作为辅助屏幕，满足用户的各种交互需求。

IT之家援引苹果专利描述，辅助屏幕可以用作附加或辅助输入设备，可以在一些实施例中可以扩展主输入设备的功能。

它还可以根据用户交互的上下文改变，调整显示器上所示的一个或多个元素、图标、图形等，以便向用户提供内容输入。

苹果在 2022 年 6 月还获得了一项名为“可安装工具计算机”的专利，展示了支持 Apple Pencil 的 Touch Bar 设计。

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