消息称三星与 LG 扩大 OLED 面板合作，有望降低大尺寸电视售价

IT之家 7 月 24 日消息，据 BusinessKorea 报道，三星于 7 月 22 日向监管机构提交了一款新型 77 英寸 OLED 电视的审批文件，该电视没有采用三星自家的 QD-OLED 面板，而是使用 LG 的 OLED 面板。

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IT之家此前报道，三星在一个月前注册了一款新的 83 英寸 OLED 电视，同样采用 LG 的面板，而在 3 月份，三星也曾注册一款采用 LG 面板的 77 英寸 OLED 电视。

根据今年早些时候三星与 LG 签署的协议，LG 将向三星电子提供 200 万块 77 英寸和 83 英寸的 OLED 面板。消息称三星近日提交的 77 英寸 OLED 电视显示三星有意扩大与 LG 在 OLED 面板上的合作。

三星现有的 QD-OLED 面板采用量子点技术，能实现高对比度、高亮度和纯净色彩表现。但 QD-OLED 面板成本高、产能低，这使得三星的电视销售容易受到面板短缺的影响。LG 的 WRGB OLED 面板成本更低、产能更大，因此三星选择转向 LG 以填补需求空缺。

业内人士表示，目前 LG 向三星的 OLED 面板供应量相对较小，但对于 LG 而言这无疑是一个积极的信号。对消费者而言，如果三星从 LG 购买更多面板，那么其电视系列的选择就会增加，尤其是在更低的价格区间，这也有望推动大尺寸 OLED 电视价格的下降。

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