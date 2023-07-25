避免“烫屁股”，吉利新专利使用“制冷剂”让汽车座椅快速降温

IT之家 7 月 25 日消息，炎炎夏日，汽车车内温度通常较高，如果车辆长时间停靠，经过太阳暴晒，车辆座椅表面的温度较高，用户在身体与座椅表面接触时，常常因温度过高而“烫屁股”。

目前的相关技术中，只能通过空调、风扇等方式实现对座椅的降温。然而，这些降温方式速度较慢，无法快速实现降温效果。为此，吉利最新申请了一个通过“制冷剂”直接给汽车座椅降温的方法。

7 月 21 日，浙江极氪智能科技有限公司、浙江吉利控股集团有限公司申请的“座椅降温系统、方法、设备及计算机可读存储介质”专利公布。据悉，该项专利可实现汽车座椅的快速降温。

IT之家从专利摘要中获悉，该项专利是一种座椅降温系统、方法、设备及计算机可读存储介质。所述座椅包括与用户接触的目标组件，所述系统包括：

制冷剂储存罐，用于存储制冷剂；

制冷剂输送结构，第一端与所述制冷剂储存罐相连，第二端与降温气袋相连，用于将所述制冷剂从所述制冷剂储存罐输送至所述降温气袋；

所述降温气袋，设置在所述目标组件内，用于供所述制冷剂输送结构输送过来的制冷剂发生反应，以对所述目标组件实现降温。

专利文件称，本申请能够实现对用户接触的目标组件的快速降温，以避免因目标组件温度过高带给用户的不良体验。

▲ 图源吉利专利图

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