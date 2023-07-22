腾讯《冒险岛：枫之传说》正版 IP 手游开启删档测试，充值最高 150% 返利

IT之家 7 月 22 日消息，由 NEXON 研发、腾讯联运的冒险岛 IP 正版手游《冒险岛：枫之传说》现已开启删档付费测试，时间为 7 月 19 日上午 10:00-8 月 3 日 24:00。没有测试资格的小伙伴可点此参与互动话题，官方将送出 100 个测试名额。

IT之家从官方得知，测试将以付费-删档测试的形式进行，在测试期间充值的金额将会在正式上线后以游戏内货币的形式返还，并可参与充值返利活动：测试期间充值金额中低于 3000 元的部分最高可获得 150% 返利，多于 3000 元的部分则按照 100% 进行返还。

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登岛测试目前暂时仅支持安卓系统，参加测试的玩家可通过微信 / QQ 两个渠道注册和登录游戏。因为 iOS 和安卓所使用的服务器互相独立，所以数据不互通，同理微信和 QQ 渠道的数据也不互通。

《冒险岛：枫之传说》在延续《冒险岛》MMORPG 玩法框架的基础上，针对移动端的特性进行了大量适配性调整，本次测试将首发登场五大经典职业：神射手、隐士、船长、光之魔导师、黑骑士。游戏复刻多职业养成、多地图探索、BOSS 挑战、DIY 搭配等多种端游经典玩法，还增加了离线自动挂机功能。

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