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iOS 笔记应用 Notability 发布 14.0 版本：尺子、自定义颜色等功能免费对用户开放

2023/7/25 10:08:20 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 25 日消息，据IT之家网友反馈，笔记应用 Notability 现已向 iPhoneiPad 用户推送 14.0 版本，Mac 用户暂未收到新版推送。

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IT之家附 Notability 14.0 版本新功能：

  • 沉浸式可移动工具箱，包含更多触手可及的工具

  • 可自定义的颜色和尺寸预设，可用于工具

  • 时尚的资料库，配有更大的缩略图，可直接访问 Gallery

  • 尺子、自定义颜色、收藏笔记和高级内容现在免费对所有用户开放

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值得一提的是，Notability 在推出早期为买断制应用，从 2021 年 11 月推出的 11.0.2 版开始改为订阅制应用此举引发大量用户不满。随后，Notability 官方发表致歉声明，表示 2021 年 11 月 1 日前购买的用户可继续享受终身使用权。

Notability 应用目前支持多媒体笔记、画草图、音频播放、全屏演示等功能，可导入和标注 PDF、DOC、PPT、图片、GIF 等等文件。此外，该产品可并排处理两个笔记，在笔记之间拖拽手写内容、输入的文本、图片等。

Notability 订阅价格：

  • 年度订阅 83 元

  • 每月订阅 28 元

  • 季度订阅 58 元

  • 家庭订阅 328 元

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关键词：Notability

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