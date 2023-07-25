比亚迪仰望品牌轿车 / 超跑车型、方程豹品牌皮卡谍照曝光

IT之家 7 月 25 日消息，7 月 21 日，比亚迪旗下方程豹品牌的首款车型“豹 5”终于以高清无伪装的形式亮相于世。就在当天，科技数码自媒体 @ZEALER 似乎有了一些新的发现。ZEALER 在其官方微博上发文表示，在比亚迪总部“六角大楼”附近，可以发现不少“好货”—— 即新车谍照。

ZEALER 这次发现了比亚迪旗下百万级豪华品牌“仰望”的超跑车型 U9 和一款全新的豪华轿跑车型，以及方程豹品牌采用非承载式车身的全新皮卡车型，另有一款据称是比亚迪汉的衍生车型。

▲ 图源微博 ZEALER，下同

从测试车的谍照可见，仰望品牌的首款轿车采用溜背式设计，匹配了尺寸较大的轮毂，拥有流畅动感的姿态。ZEALER 指出，新车目测比汉车型还要大一圈，并采用“易四方”四轮四电机驱动。

IT之家曾报道过微博博主 @常岩 CY 发现仰望品牌轿车谍照的消息。结合当时报道来看，新车前部配有激光雷达，引擎盖（或者前备箱）也为流线型设计，当时拍到的新车与这次亮相的新车轮毂样式一致。该车内饰布局与仰望 U8 非常接近，预计将采用相同的三屏布局。

▲ 图源 @常岩 CY，下同

仰望品牌的“超跑”车型 —— 仰望 U9 测试车也得到曝光。不过这次亮相的新车只露出尾部，且外观组件没有完全安装。

▲ 图源 @ZEALER

值得一提的是，今天仰望汽车在官方公众号上发布了一组仰望 U9 的最新预告图，其配备“星际穿越”大灯、雕塑感腰线和鲨鱼鳍尾翼。

▲ 图源仰望汽车官方

该车同样配备云辇车身控制系统和易四方驱动技术，号称百公里加速达到 2 秒级。

另外，方程豹品牌皮卡车型据称将采用非承载式车身，后桥搭载驱动电机。外观可以看见，新车设计风格与豹 5 类似，同样显得非常硬派。车身运用大量直线条设计，车顶配有行李架。

▲ 图源 @ZEALER

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