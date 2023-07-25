飞凡汽车全系车型获 OTA 升级：更多高速领航覆盖城市，新增雷石 KTV 功能

IT之家 7 月 25 日消息，今日，飞凡汽车在官方微博上宣布，将在近期向旗下全系车型（飞凡 F7、飞凡 R7）由 OTA 推送“全新一代飞凡 RISING 极智 AI 系统”。

官方宣称，该系统通过底层软件架构与 AI 模型的全新进化，将持续打造“行业内最舒适的智舱智驾”体验。IT之家附此次 OTA 升级内容如下：

RISING PILOT 智驾能力“大幅升级”

引入“光维感知建模”技术，对各种环境下的相邻车辆大灯识别能力加强

Stream Traffic 可跟随摩托车 (过路口)、电瓶车，可从容应对更复杂的城市路口

跟车能力提升 7%，可更灵敏判断出加塞“侵蚀”车道场景

变道舒适性加强，新增主动加速变道功能

“行泊一体”遥控泊车功能上线

高速领航覆盖城市开通至 205 个

RISING OS 交互体验“全面优化”

RISING MAX 多线程影音系统优化 9%，屏幕无缝流转速度“更丝滑”

语音控制升级，新增 4000 条语音泛化指令（如打开电动尾门）

新增后排爱奇艺语音控制开启和关闭功能

音响音质升级：三维音场深度进一步加强

新增“飞跃阿尔卑斯”主题

新增雷石 KTV 功能

IT之家此前报道，飞凡 F7 车型 6 月交付量 2336 台，北京、海口换电站将于 7 月起即将落成投入运营，还有成都、武汉、苏州、南京、杭州等 10 余座城市，50 余座换电站下半年陆续上线。此次升级，官方曾预告称其为“首次大型 OTA”。

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