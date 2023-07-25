首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智车之家>车联网

飞凡汽车全系车型获 OTA 升级：更多高速领航覆盖城市，新增雷石 KTV 功能

2023/7/25 12:11:31 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
评论：

IT之家 7 月 25 日消息，今日，飞凡汽车在官方微博上宣布，将在近期向旗下全系车型（飞凡 F7、飞凡 R7）由 OTA 推送“全新一代飞凡 RISING 极智 AI 系统”

官方宣称，该系统通过底层软件架构与 AI 模型的全新进化，将持续打造“行业内最舒适的智舱智驾”体验。IT之家附此次 OTA 升级内容如下：

RISING PILOT 智驾能力“大幅升级”

  • 引入“光维感知建模”技术，对各种环境下的相邻车辆大灯识别能力加强

  • Stream Traffic 可跟随摩托车 (过路口)、电瓶车，可从容应对更复杂的城市路口

  • 跟车能力提升 7%，可更灵敏判断出加塞“侵蚀”车道场景

  • 变道舒适性加强，新增主动加速变道功能

  • “行泊一体”遥控泊车功能上线

  • 高速领航覆盖城市开通至 205 个

RISING OS 交互体验“全面优化”

  • RISING MAX 多线程影音系统优化 9%，屏幕无缝流转速度“更丝滑”

  • 语音控制升级，新增 4000 条语音泛化指令（如打开电动尾门）

  • 新增后排爱奇艺语音控制开启和关闭功能

  • 音响音质升级：三维音场深度进一步加强

  • 新增“飞跃阿尔卑斯”主题

  • 新增雷石 KTV 功能

IT之家此前报道，飞凡 F7 车型 6 月交付量 2336 台，北京、海口换电站将于 7 月起即将落成投入运营，还有成都、武汉、苏州、南京、杭州等 10 余座城市，50 余座换电站下半年陆续上线。此次升级，官方曾预告称其为“首次大型 OTA”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：飞凡汽车飞凡R7飞凡F7汽车OTA升级

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用