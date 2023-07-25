所有 AMD Zen 2 CPU 均受影响，谷歌专家发现 Zenbleed 远程执行漏洞

IT之家 7 月 25 日消息，谷歌信息安全研究员 Tavis Ormandy 今天发布博文，表示基于 Zen 2 的 AMD 处理器中发现了新的安全漏洞，并将其命名为 Zenbleed。

Ormandy 表示所有基于 Zen 2 的 AMD 处理器均受到影响，黑客可以利用该漏洞，窃取加密密钥和用户登录凭证等受到保护的信息。

Ormandy 表示黑客不需要物理访问计算机，可以通过网页上的恶意 JS 脚本执行。

Ormandy 于 2023 年 5 月 15 日向 AMD 报告了该问题，AMD 官方已经发布了有针对性的补丁，Ormandy 并未确认新版固件是否已完全修复该漏洞。

该漏洞追踪编号为 CVE-2023-20593，能以每核心每秒 30KB 的速度窃取机密数据。此攻击会影响 CPU 上运行的所有软件，包括虚拟机、沙箱、容器和进程。

IT之家在此附上受影响的 Zen 2 处理器清单：

AMD Ryzen 3000 系列处理器；

AMD Ryzen PRO 3000 系列处理器；

AMD Ryzen Threadripper 3000 系列处理器；

带 Radeon 集显的 AMD Ryzen 4000 系列处理器；

AMD Ryzen PRO 4000 系列处理器；

带 Radeon 集显的 AMD Ryzen 5000 系列处理器；

带 Radeon 集显的 AMD Ryzen 7020 系列处理器；

AMD EPYC Rome 系列处理器。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。