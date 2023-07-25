恩智浦预计第三季度汽车芯片需求稳定，高于华尔街预期

IT之家 7 月 25 日消息，半导体制造商恩智浦半导体周一预测其第三季度的收入和利润将超过华尔街的目标，并表示来自汽车制造商的需求将减缓消费电子市场疲软带来的影响。

随着电动汽车的电气化转型，以及各大车企增加对于高级驾驶辅助系统的使用，全球汽车芯片需求稳步增长中，而车规半导体芯片部门去年贡献了恩智浦一半以上的收入。

“我们看到我们的汽车、核心工业和通信基础设施业务持续强劲，”恩智浦 CEO 库尔特・希弗斯说，“这些部门的收入在第二季度连续上升”。

不过，恩智浦也表示从电视到智能手机等产品的需求急剧下降，而半导体行业其他部分也出现下滑，这给包括恩智浦在内的所有芯片制造商带来了压力。

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恩智浦此前表示，预计中国对某些锗和硅产品的出口限制不会对其产生重大影响，该公司在该地区的收入约占总收入的 36%，而该公司会在汽车和通信部门的芯片中使用这些金属。

根据 Refinitiv 的数据，恩智浦在经过调整的基础上预测，本财季的收入在 33 亿美元至 35 亿美元（IT之家备注：当前约 237.27 亿元至 251.65 亿元人民币）之间，高于分析师估计的 33.1 亿美元。

它还预测，同期每股收益将在 3.39 美元至 3.82 美元之间，分析师预计为 3.43 美元。截至 7 月 2 日的财季收入为 33 亿美元，高于估计的 32.1 亿美元。不计入项目因素，恩智浦每股收益为 3.43 美元，超过了估计的 3.29 美元。

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