IDC：2026 年国内市场近半终端将搭载硬件层面的 AI 引擎技术

IT之家 7 月 25 日消息，市场研究机构 IDC 预测，随着近年来人工智能的快速迭代与发展，数据大模型日益完善。AI 的场景化落地将成为未来发展的重要突破口，终端的 AI 化也成为了 AI 发展与落地的重要支持方向。

▲ 图源 Pexels

众多厂商目前已经推出了许多搭载硬件 AI 引擎的移动处理器，新技术在增强笔记本电脑本地 AI 运算能力的同时，也能够促使消费者更新换代手中的设备。终端设备是否集成硬件 AI 引擎以及 AI 引擎的性能如何，将成为消费者购买新设备的重要参考因素。

IDC 因此做出预测，到 2026 年，中国市场中近 50% 的终端设备的处理器将带有 AI 引擎技术，IDC 同时认为，未来 AI 终端将在十大领域广泛落地发展，IT之家整理相关信息如下：

创作与创意

未来，AI 可用于生成创意作品，如艺术、音乐、文学作品等。它可以帮助艺术家和创作者产生新的创意和设计，为个人 PC、平板用户带来有趣的体验。

游戏和虚拟世界

AI 可用于生成游戏中的场景和角色，帮助游戏开发者创造更加逼真和丰富的虚拟世界。无论是 PC、平板、智能手机、VR 等游戏平台，凭借搭载 AI 的游戏引擎，能够在使用更少资源的同时，让玩家体验到更加逼真的游戏效果。

语音合成与转换

AI 可用于语音合成、生成声音，将文字转换为自然流畅的语音。它还可以用于声音特效的生成，例如将普通声音转换为某种特定风格的声音，该技术将广泛应用于未来办公领域。

视觉和图像处理

AI 将在图像处理领域得到广泛应用，如图像生成、风格迁移、超分辨率图像重建等，这些技术可以让个人电脑用户在图像编辑和美化方面拥有更多选择。

聊天机器人

AI 可用于开发能够进行“自然对话”的聊天机器人，这些机器人可以为人类提供“平易近人”的服务，未来各项智能家居设备将能更轻松地理解消费者的想法，而应用了此类技术的企业办公效率也会随之提升。

个性化推荐

AI 可用于个性化推荐，根据用户的兴趣和喜好生成个性化的推荐内容，如电影、音乐、商品等，未来的 AI 模型将跳脱现有的机械算法，可以更好地理解消费者个性化的需求，从而向用户推荐更多符合希求的商品。

医疗辅助

AI 可用于医学图像处理，辅助医生进行疾病诊断和治疗方案的制定。

人脸识别

图片分类的 AI 技术已经在智能手机中广泛应用，未来更多终端也将增加此类功能，以便用户更好地管理安全信息。

自动化纠错及内容生成

AI 可用于自动生成网页内容、新闻报道、产品描述等，这将提高生产力并节省时间。

同时其可以向用户提供一系列文字建议，还能纠正用户的拼写错误，改善用户语法，这些功能可以让用户工作更具效率。

本地计算

AI 生物识别等技术将广泛应用于终端领域，而带有 AI 引擎的芯片使得训练模型也可以在性能更低的本地进行计算，从而告别基于云端的数据分析，降低消费者和企业隐私外泄的风险。

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