TechInsights：预计全球智能手机线上销量在 2023 年同比下降 2%

IT之家 7 月 25 日消息，TechInsights 无线智能手机战略（WSS）服务最近发布的研究报告指出，全球智能手机线上销量将在 2023 年同比下降 2%。

TechInsights 分析称，预计从 2022 年到 2023 年，全球智能手机运营商渠道份额将继续缓慢复苏。预计它将在 2025 年达到峰值（受 5G 需求以及苹果和其他折叠屏产品推出的推动），这表明该渠道的成熟（符合 5G 智能手机的销售需求），随后将在整个预测窗口期下降，直到 2028 年。

渠道走势图，图源 TechInsights

TechInsights 称，运营商渠道的销量主要发生在实体店内，并通过线下渠道与销售代表进行面对面的互动。预计在 2028 年之前的预测窗口期内，手机厂商直销和纯电商将以牺牲大型零售商、手机零售商和独立零售商为代价获得市场份额。

图源 TechInsights

IT之家此前报道，根据 TechInsights 的统计，今年 618 期间智能手机的销量为 1340 万部，同比下降 7%，由此可以看出今年的线上销量进一步走弱。

数据显示，今年 618 期间苹果、小米和荣耀出货量方面仍然排名前三，其中苹果 iPhone 手机在今年 618 期间销量为 562.8 万部，市场份额高达 42%，占据榜单第一的位置；排名第二的小米手机在此期间销量为 375.2 万部，占据 28% 市场份额；荣耀手机销量为 120.6 万部，排名榜单第三，市场份额为 9%。

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