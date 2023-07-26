谷歌母公司 Alphabet 二季度净利润同比增长 15%，整体、YouTube、谷歌云营收均超预期

北京时间 7 月 26 日早间消息，Alphabet（谷歌母公司）今天发布了该公司截至 6 月 30 日的 2023 财年第二季度财报。

报告显示，Alphabet 第二季度总营收为 746.04 亿美元，与上年同期的 696.85 亿美元相比增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 9%；按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度净利润为 183.68 亿美元，与上年同期的 160.02 亿美元相比增长 15%；每股摊薄收益为 1.44 美元，上年同期为 1.21 美元。

Alphabet 第二季度营收和每股摊薄收益均超出华尔街分析师此前预期，且 YouTube 广告和谷歌云营收也均超出预期，从而推动其盘后股价大幅上涨超 6%，突破 52 周最高价。

主要业绩：

Alphabet 第二季度总营收为 746.04 亿美元，与上年同期的 696.85 亿美元相比增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 9%；；

按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度运营利润为 218.38 亿美元，在营收中所占比例（即运营利润率）为 29%。，按照美国通用会计准则，Alphabet 上年同期运营利润为 194.53 亿美元，在营收中所占比例为 28%；

按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度净利润为 183.68 亿美元，与上年同期的 160.02 亿美元相比增长 15%。按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度每股摊薄收益为 1.44 美元，上年同期的每股摊薄收益为 1.21 美元。

业绩与分析师预期的对比：

Alphabet 第二季度总营收为 746.04 亿美元，这一业绩远超分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，29 名分析师此前平均预期 Alphabet 第二季度营收将达 654.2 亿美元。Alphabet 第二季度每股摊薄收益为 1.44 美元，这一业绩也远超分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，31 名分析师此前平均预期 Alphabe 第二季度每股收益将达 1.2 美元。

另外，Alphabet 第二季度 YouTube 广告和谷歌云营收也均超出分析师预期。财报显示，谷歌第二季度 YouTube 广告营收为 76.7 亿美元，据市场分析公司 StreetAccount 提供的数据显示，分析师此前平均预期为 74.3 亿美元；谷歌云营收为 80.3 亿美元，据 StreetAccount 提供的数据显示，分析师此前平均预期为 78.7 亿美元。

Alphabet 第二季度流量获取成本为 125.4 亿美元，据 StreetAccount 提供的数据显示，分析师此前平均预期为 123.7 亿美元。

Alphabet 第二季度业绩全面超出分析师预期，从而推动该公司股价在纽约市场的盘后交易中大幅上涨近 6%。

财务分析：

Alphabet 第二季度总营收为 746.04 亿美元，与上年同期的 696.85 亿美元相比增长 7%。如果汇率同上年同期持平（不计入外汇风险管理计划的相关得益），Alphabet 第二季度营收的同比增长率为 9%。

Alphabet 旗下谷歌部门的谷歌搜索及其他业务第二季度营收为 426.28 亿美元，上年同期为 406.89 亿美元；YouTube 广告业务营收为 76.65 亿美元，上年同期为 73.40 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第二季度网络营收，也就是谷歌合作伙伴网站通过 AdSense 计划所产生的营收为 78.50 亿美元，上年同期为 82.59 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第二季度广告营收（即以上各项业务的营收总和）为 581.43 亿美元，上年同期为 562.88 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第二季度其他营收为 81.42 亿美元，上年同期为 65.53 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第二季度服务营收总和（即以上各项业务的营收总和）为 662.85 亿美元，上年同期为 628.41 亿美元。

Alphabet 旗下谷歌部门的第二季度谷歌云业务营收为 80.31 亿美元，上年同期为 62.76 亿美元。

Alphabet 第二季度“Other Bets”业务营收为 2.85 亿美元，上年同期为 1.93 亿美元。

Alphabet 第二季度对冲收益为 300 万美元，上年同期的对冲收益为 3.75 亿美元。

按照地区划分，Alphabet 第二季度来自于 EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为 222.89 亿美元，与上年同期的 205.33 亿美元相比增长 9%，与上一季度的 210.78 亿美元相比增长 6%。不计入汇率变动的影响，Alphabet 第二季度来自于 EMEA 地区的营收与上年同期相比增长 10%，与上一季度相比增长 4%。

Alphabet 第二季度来自于亚太地区的营收为 127.28 亿美元，与上年同期的 117.10 亿美元相比增长 9%，与上一季度的 116.81 亿美元相比也增长了 9%。不计入汇率变动的影响，Alphabet 第二季度来自于亚太地区的营收与上年同期相比增长 14%，与上一季度相比增长 10%。

Alphabet 第二季度来自于美国的营收为 350.73 亿美元，与上年同期的 327.27 亿美元相比增长 7%，与上一季度的 328.64 亿美元相比增长 7%。

Alphabet 第二季度来自于美洲其他地区的营收为 45.11 亿美元，与上年同期的 43.40 亿美元相比增长 4%，与上一季度的 40.60 亿美元相比增长 11%。不计入汇率变动的影响，Alphabet 第二季度来自于美洲其他地区的营收与上年同期相比增长 11%，与上一季度相比增长 10%。

Alphabet 第二季度流量获取支出（TAC），也就是同合作伙伴共享的营收为 125.37 亿美元，上年同期为 122.14 亿美元。

Alphabet 第二季度总成本和支出为 527.66 亿美元，上年同期为 502.32 亿美元。其中，Alphabet 第二季度营收成本为 319.16 亿美元，上年同期为 301.04 亿美元；研发支出为 105.88 亿美元，上年同期为 98.41 亿美元；销售和营销支出为 67.81 亿美元，上年同期为 66.30 亿美元；总务和行政支出为 34.81 亿美元，上年同期为 36.57 亿美元。

Alphabet 第二季度其他收入（净值）为 6500 万美元，上年同期的其他支出（净值）为 4.39 亿美元。

按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度运营利润为 218.38 亿美元，在营收中所占比例（即运营利润率）为 29%。，按照美国通用会计准则，Alphabet 上年同期运营利润为 194.53 亿美元，在营收中所占比例为 28%。

按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度净利润为 183.68 亿美元，与上年同期的 160.02 亿美元相比增长 15%。按照美国通用会计准则，Alphabet 第二季度每股摊薄收益为 1.44 美元，上年同期的每股摊薄收益为 1.21 美元。

Alphabet 第二季度来自于业务运营活动的净现金为 286.66 亿美元，上年同期为 194.22 亿美元。Alphabet 第二季度自由现金流为 217.78 亿美元，上年同期为 125.94 亿美元。

截至 2023 年 6 月 30 日，Alphabet 持有的现金、现金等价物以及可变现有价证券总值为 1183.32 亿美元，截至 2022 年 12 月 31 日为 1137.62 亿美元。

截至 2023 年 6 月 30 日，Alphabet 在全球范围内共雇佣了 181798 名全职员工，截至 2022 年 6 月 30 日为 174014 名。

股价变动：

当日，Alphabet 股价在纳斯达克常规交易中上涨 0.91 美元，报收于 122.79 美元，涨幅为 0.75%。

在随后截至美国东部时间周二下午 5 点 46 分（北京时间周三凌晨 5 点 46 分）的盘后交易中，Alphabet 股价再度上涨 7.25 美元，至 130.04 美元，涨幅为 5.90%，突破 52 周最高价。

在截至美股市场周二收盘为止的过去 52 周，Alphabet 的最高价为 129.55 美元，最低价为 83.45 美元。

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