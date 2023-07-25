法院裁定谷歌 Chromecast 专利侵权，要求其赔付 3.38 亿美元

IT之家 7 月 25 日消息，根据路透社报道，经过陪审团讨论后法院于 7 月 21 日作出裁决，认定谷歌旗下的 Chromecast 设备存在专利侵权行为，要求谷歌赔偿软件开发商 3.387 亿美元（IT之家备注：当前约 24.35 亿元人民币）。

一位法院发言人本周一表示，经过陪审团商议，谷歌旗下的 Chromecast 等多款设备侵犯了 Touchstream Technologies 持有的投屏专利。

Touchstream 于 2021 年发起诉讼，称其创始人 David Strober 于 2010 年就发明了相关的视频技术，可以将智能手机等紧凑型设备投屏到电视等更大屏幕上。

起诉书称，谷歌在 2011 年 12 月与 Touchstream 讨论了其技术；2012 年 2 月，谷歌表示不感兴趣；2013 年，谷歌推出了 Chromecast 设备。

Touchstream 声称，谷歌的 Chromecast 复制了其技术进步，侵犯了三项专利。该公司进一步表示，谷歌的 Home 和 Nest 智能扬声器以及配备 Chromecast 功能的第三方电视和扬声器也侵犯了他们的专利。

作为回应，谷歌驳斥了任何侵犯 Touchstream 知识产权的行为，并辩称这些专利是无效的。

谷歌的代表何塞・卡斯塔涅达（Jose Castaneda）表示，该公司“总是独立开发技术，并基于自主创意进行竞争”。Castaneda 表示，谷歌计划对判决提出上诉。

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