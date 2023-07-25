AI 竞赛让谷歌数据中心用水量飙升，同比增长 20%

IT之家 7 月 25 日消息，谷歌近日发布了 2023 年环境报告 [PDF]，其中提及用水量正在飙升。

谷歌在 2022 年消耗了 56 亿加仑的水，相当于 37 个高尔夫球场；其中 52 亿加仑的水用于该公司的数据中心，同比增加了 20%。

该报告详细展示了运行大型数据中心的环境成本，数据中心通常需要大量的水来保持凉爽，而伴随着 AI 竞赛的加剧，在可以预见的未来，谷歌的用水量将进一步飙升。

加州大学河滨分校（University of California，Riverside）电气与计算机工程副教授 Shaolei Ren 表示，用水量增长 20% 与谷歌计算能力的增长大致一致，谷歌的计算能力在很大程度上是由人工智能推动的。

IT之家援引 Ren 观点如下，即便谷歌承诺补充水资源以抵消其使用量，但数据中心的用水量增长将长期存在。

谷歌目标在 2023 年之前补充其办公室和数据中心消耗的 120% 的淡水，但目前只补充了 6%。

谷歌在其最新报告中表示，它将“当地水资源压力”（另一种表示稀缺的方式）考虑在内，并表示其 2022 年 82% 的淡水抽取量来自水资源压力较低的地区。

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