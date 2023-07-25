已在 Chrome 浏览器中原型化，谷歌提出新 API 增强追踪方案

IT之家 7 月 25 日消息，谷歌正努力淘汰第三方 Cookie，目前已经在 Chrome 115 浏览器中推进 Privacy Sandbox API，而最新消息称谷歌正研发新的 API，提供更强的追踪能力。

这项新的 API 目前已托管在 GitHub 平台上，全称为 Web Environment Integrity API，这项新的 Web 标准类似于数字版权管理（DRM）。

该 API 由四位谷歌工程师开发，并已经在 Chrome 浏览器中推出原型，只是目前并未宣布、或者暗示要大规模发布。

谷歌的设想中，该 API 可以适用于 Chrome、Google Search 等各种谷歌服务，而且该 API 为通用类型，不仅适用于安卓设备，也可以适用于苹果 iOS 等平台。

IT之家在此附上 Web Integrity API 的介绍如下

用户通常依赖于网站信任他们运行的客户端环境。这种信任可以假设客户端环境对自身的某些方面是诚实的，保持用户数据和知识产权安全，并透明用户使用情况。

该项目的目标是更多地了解网络浏览器另一端的人，确保他们不是机器人，并且浏览器没有被以任何未经批准的方式修改或篡改。

介绍说，这些数据将有助于广告商更好地统计广告印象，阻止社交网络机器人，执行知识产权，阻止网页游戏中的作弊行为，并增强金融交易的安全性。

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