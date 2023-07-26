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微软向 Win11 推送 7 月可选更新，版本号升至 Build 22000.2245

2023/7/26 7:28:05 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 吉茵珂絲微软去哦怕 的线索投递！

IT之家 7 月 26 日消息，微软今天面向 Win11 系统发布了 7 月可选更新 KB5028245，用户安装之后版本号升至 Build 22000.2245。

IT之家根据官方博文内容，在此附上主要内容如下：

  • 修复了系统从睡眠状态恢复后，部分显示和音频设备丢失的问题。

本次可选更新还带来了很多质量方面的改进，内容如下：

  • 此更新会影响手写软件输入面板 （SIP）、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性级别 2 和 3 级要求。

  • 本次更新改善了 Windows 推送通知服务 (WNS) ，让客户端与 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

  • 修复了影响 UI 自动化和缓存模式的问题。

  • 修复了影响 Windows 通知平台，无法从应用程序向你发送通知的问题。

  • 修复了脱机设备无法登录的问题。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。

  • 此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

  • 修复了可能影响 Win32 和 通用 Windows 平台 (UWP) 应用在待机状态下关闭的问题。

  • 此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。

  • 此更新会影响用户模式打印机驱动程序，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

  • 修复了影响某些 CPU L2 缓存的报告不一致的问题

  • 修复了事件转发订阅添加事件通道时，会转发不需要事件的问题。

  • 增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

  • 此更新修复了影响用户模式打印机驱动程序的问题，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

  • 此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次对其进行编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

  • 此更新使讲述人报出“更改产品密钥”标签。

  • 此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法从受信任的 LAN 自动切换到公用网络。

  • 此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

  • 此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

  • 此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统重复重启。停止错误代码 0xEF。

  • 此更新解决了影响群集共享卷 (CSV) 的问题。CSV 无法联机。如果启用 BitLocker 和本地 CSV 托管保护程序，并且系统最近轮换了 BitLocker 密钥，则会发生这种情况。

  • 此更新解决了导致 Windows 失败的问题。如果在扇区大小较大的存储介质上使用 BitLocker，则会发生这种情况。

  • 此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

  • 此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，它会停止响应。

  • 此更新解决了影响 refsutil.exe 的问题。恢复和泄漏等选项在复原文件系统 (ReFS) 卷上无法正常工作。

  • 此更新解决了影响 SMB 服务器消息块的 I / O 的问题，使用 LZ77+Huffman 压缩算法时，可能会遇到失败。

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关键词：Win11

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