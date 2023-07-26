微软向 Win11 推送 7 月可选更新，版本号升至 Build 22000.2245

IT之家 7 月 26 日消息，微软今天面向 Win11 系统发布了 7 月可选更新 KB5028245，用户安装之后版本号升至 Build 22000.2245。

IT之家根据官方博文内容，在此附上主要内容如下：

修复了系统从睡眠状态恢复后，部分显示和音频设备丢失的问题。

本次可选更新还带来了很多质量方面的改进，内容如下：

此更新会影响手写软件输入面板 （SIP）、手写引擎和手写嵌入式墨迹书写控件。它们现在支持 GB18030-2022 一致性级别 2 和 3 级要求。

本次更新改善了 Windows 推送通知服务 (WNS) ，让客户端与 WNS 服务器之间的连接更加可靠。

修复了影响 UI 自动化和缓存模式的问题。

修复了影响 Windows 通知平台，无法从应用程序向你发送通知的问题。

修复了脱机设备无法登录的问题。使用 Windows Hello 企业版 PIN 或生物识别凭据时，会出现这种情况。

此更新会影响 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。此更新会增加尝试下载 Windows Autopilot 配置文件时的重试次数。

修复了可能影响 Win32 和 通用 Windows 平台 (UWP) 应用在待机状态下关闭的问题。

此更新解决了影响 Windows Management Instrumentation (WMI) 存储库的问题。这会导致安装错误。

此更新会影响用户模式打印机驱动程序，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

修复了影响某些 CPU L2 缓存的报告不一致的问题

修复了事件转发订阅添加事件通道时，会转发不需要事件的问题。

增强了 Verdana Pro 字体系列的一些字母的提示。

此更新修复了影响用户模式打印机驱动程序的问题，从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序时，会出现这种情况。

此更新会影响 XAML 中的文本编辑控件。控件变为只读后，无法再次对其进行编辑。当你使用适用于日语、中文和韩语的新 Microsoft 输入法编辑器时，会出现这种情况。

此更新使讲述人报出“更改产品密钥”标签。

此更新解决了影响 Defender 防火墙配置文件的问题。它无法从受信任的 LAN 自动切换到公用网络。

此更新使国家 / 地区和操作员设置资产 (COSA) 配置文件处于最新状态。

此更新解决了 Internet 协议安全 (IPsec) 中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，它们将停止响应。此问题会影响虚拟服务器和物理服务器。

此更新解决了影响 MPSSV 服务的问题。这些问题会导致系统重复重启。停止错误代码 0xEF。

此更新解决了影响群集共享卷 (CSV) 的问题。CSV 无法联机。如果启用 BitLocker 和本地 CSV 托管保护程序，并且系统最近轮换了 BitLocker 密钥，则会发生这种情况。

此更新解决了导致 Windows 失败的问题。如果在扇区大小较大的存储介质上使用 BitLocker，则会发生这种情况。

此更新会影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击的驱动程序 (BYOVD) 攻击的驱动程序。

此更新解决了影响 fastfat 文件系统驱动程序的问题。由于争用条件，它会停止响应。

此更新解决了影响 refsutil.exe 的问题。恢复和泄漏等选项在复原文件系统 (ReFS) 卷上无法正常工作。