消息称 Threads 社交应用将发布 Win10/11 PWA 版本，有望同步上线网页版本

IT之家 7 月 24 日消息，Meta 用于与推特竞争的竞品 Threads 上线四天，用户量便突破一亿。但该应用后劲不足，IT之家前日报道 Threads 日活相对上线初期暴跌 70%，Meta 当下正在为“尽可能留住更多用户”而展开许多动作。

▲ 图源 Threads 官方海报

据外媒 Windows Latest 报道，Meta 即将推出 Win10/11 版本的 Threads 应用，根据目前已经上架微软应用商店的 Instragram 应用，外媒认为 Threads 应用可能使用 PWA 方式封装，而非 Win10/11 的 UWP 原生应用。

▲ 图源 Windows Latest 网站

外媒同时指出，当下用户只能通过链接访问 Threads 网页版中的特定帖子和用户，无法直接通过网页版 Threads 刷帖，必须使用专用客户端才能使用完整功能，因此若 Win10/11 版本的 Threads 应用采用 PWA 方式封装，则 Threads 也会在届时推出完整的网页版本。

▲ 图源 Windows Latest 网站

而根据 Instagram 负责人 Adam Mosseri 此前表示，“Threads 应用当下缺乏标签（Hashtag）及高级搜索功能，但这可能会很快改变”。

在 Threads 上的一系列帖子中，Adam Mosseri 确认该公司正在开发标签（Hashtag）支持，他们还计划升级现有的 Threads.net，因此 Threads 有望在推出 Win10/11 PWA 版本的同时，推出完整的网页版本。

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