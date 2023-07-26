无需候选名单，macOS 和 iOS 版本 Arc 浏览器 1.0 开放下载

IT之家 7 月 26 日消息，The Browser Company 近日宣布经过 2 年多的测试，旗下的 Arc 浏览器于今天开放下载，目前适用于 macOS 和 iOS，而 Windows 版本目前依然需要申请，加入到候选名单中。

下载地址：Arc 浏览器官网 | App Store

Arc 浏览器最近几个月备受媒体和用户关注，一方面，该浏览器本身也足够优秀，各方面的体验得到了不少前期尝鲜者的认可；而另一方面，该浏览器重构了浏览器的使用体验，融入了团队对互联网的思考和创意。

IT之家注：Arc 浏览器的亮点之一是命令栏，可以快速执行跨选项卡搜索、打开新选项卡、导航到另一个页面、打开分屏视图、访问开发人员工具等操作。

The Browser Company 计划将 Arc 浏览器打造成“面向互联网的操作系统”。Arc 除了常规的上网浏览网页之外，还支持笔记、协作、画中画等等。

Arc 浏览器 1.0 版本并未引入新的功能，The Browser Company 表示现阶段的目标是打磨细节，确保浏览器能稳定运行。

相关阅读：

《使用苹果 Swift 语言构建，消息称 Arc 浏览器最快 6 月登陆 Win10、Win11 平台》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。