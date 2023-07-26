微软发布激进支出计划：大举投资满足 AI 服务需求

北京时间 7 月 26 日早间消息，微软在第四财季收入和利润超出华尔街预期后，发布了一项激进的开支计划，希望借此满足市场对其新型人工智能服务的旺盛需求。

根据这项计划，微软将大幅增加数据中心建设成本，以支持人工智能服务。该公司 CFO 艾米・胡德（Amy Hood）也在分析师电话会议上表示，整个 2024 财年，该公司的资本支出将逐季增长。

微软股价在盘后交易中下跌约 4%。

华尔街都很期待生成式人工智能如何给微软创造收益，该公司已经通过对 OpenAI 的投资获得了初期的领先地位，后者开发的 ChatGPT 在去年底发布后迅速火遍全球。

微软还在将人工智能技术融入自家产品，比如为 Microsoft 365 增加每月 30 美元的“Copilot”服务 —— 它可以将每天有价值的邮件进行总结，便于快速浏览。该公司还准备出售能帮助其他公司开发人工智能服务的云计算服务。

微软的业绩显示，该公司在人工智能领域的巨额支出超过了收入增长。

虽然 Azure 销售额增幅略微超出市场预期，微软的季度资本开支还是创下自 2016 年以来的最高单季总额。该公司还在与其他云计算提供商争夺有限的英伟达芯片，后者的 GPU 是创建人工智能产品和服务的重要元件。

CFO 胡德对分析师表示，尽管微软将在 2024 财年增加支出，但根据会计规则变化调整后的运营利润率会略有增长。“这方面的关键在于真正地满足需求曲线。”胡德说。

胡德表示，盈利还需要时间。她指出，Copilot 还没有做好全面发布的准备，该产品可能要到 2024 财年下半年才能真正创收。

微软预计，按照固定汇率计算，Azure 第一财季的营收增长 25% 至 26%。Visible Alpha 对该数据的预期为 25.6%，但后者未针对汇率进行调整。

对于包括 Azure 在内的部门，微软预计第一财季营收范围的中值为 234.5 亿美元。分析师平均预计为 235.5 亿美元。

微软对 Office 所在部门第一财季营收的预期中值为 181.5 亿美元，分析师平均预期为 180.8 亿美元。

但微软对 Windows 部门的预期中值为 127 亿美元，低于分析师 131.4 亿美元的平均预测。

在 6 月 30 日结束的第四财季内，该公司营收增长至 562 亿美元，超出分析师 555 亿美元的平均预期。每股净利润为 2.69 美元，高于 2.55 美元的分析师平均预期。

Azure 云计算平台所在的微软智能云部门营收增至 240 亿美元，略超分析师平均预期。

Azure 本身营收增长 26%，超出 Visible Alpha 的 25.2% 的增长预测。

微软并未披露 Azure 的绝对营收数据，这是与近期的人工智能热潮最为契合的微软业务。

PC 业务下滑仍在对微软构成冲击，Windows 操作系统所在部门的营收降至 139 亿美元。LinkedIn 社交网络及 Office 生产力软件所在的部门营收增至 183 亿美元。这两个部门的业绩均略超分析师平均预期。

微软的资本支出则从第三财季的 78 亿美元上升至第四财季的 107 亿美元。他们此前曾对投资者表示，随着该公司为人工智能建立数据中心，其支出将会逐步增加。

微软已经开始在 Azure、Microsoft 365、GitHub 和多款开发者工具中整合人工智能功能。

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