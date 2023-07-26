三星 Galaxy Z Fold5 / Z Flip5 可折叠手机更多渲染图曝光

IT之家 7 月 26 日消息，消息源 @sondesix 今天在分享三星 Galaxy Watch 6 Classic 宣传图之后，还分享了三星 Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5 可折叠手机的高清渲染图。

三星 Galaxy Z Fold5 手机：

IT之家此前报道，三星 Galaxy Z Fold5 手机外屏为 6.2 英寸，内屏展开状态下为 7.6 英寸。折叠时厚度为 13.4mm，展开时厚度为 6.1mm。

Galaxy Z Fold5 手机内置 4400mAh 容量电池，持续听歌可以达到 73 小时、看视频可以达到 21 小时。摄像头方面，该机配备了 1000 万像素长焦、5000 万像素主摄和 1200 万像素超广角摄像头。

三星 Galaxy Z Flip5 手机：

Galaxy Z Flip5 手机外屏尺寸为 3.4 英寸，内屏为 6.7 英寸。手机在折叠状态下厚度为 15.1 毫米，展开状态下厚度为 6.9 毫米。

三星 Galaxy Z Flip5 爆料规格信息如下：

6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 内屏

3.4 英寸外屏

配备高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片

1200 万像素主摄，支持光学防抖；1200 万像素超广角

机身正面配有 1200 万像素自拍摄像头

电池容量 3700mAh（典型值）/3591mAh（额定值），支持 25W 充电

8GB+128GB、8GB+256GB 两种规格

基于安卓 13 系统

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