主要受三星影响，2023Q1“越南制造”手机出货量同比下降 23.1%

IT之家 7 月 25 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，受到三星大幅下降订单影响，2023 年第 1 季度“越南制造”移动手机的出货量同比下降了 23.1%。

报告称三星“越南制造”的移动手机出货量下降了 22.5%，其中主要为智能手机业务，出货量下降了 22.8%；

而诺基亚品牌“越南制造”的手机出货量下降了 40.2%，其中功能手机出货量下降了 37.7%。

高级分析师 Ivan Lam 表示，“越南作为三星和北美市场的移动的制造中心，受到全球经济波动和地区冲突的冲击，导致地区需求和消费疲软。”

根据 Counterpoint 的“越南制造”制造业生态系统跟踪报告，2023 年第一季度，三星主导了越南的移动的制造业总产量，但富士康由于其更先进的生产设施和相对较低的服务费用，在 EMS 供应商中处于领先地位。

IT之家在此附上 Counterpoint Research 完整报告链接，感兴趣的用户可以深入阅读。

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