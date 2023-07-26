推特 CEO 发内部信：阐述重塑为 X 品牌原因、所有员工正“书写历史”

IT之家 7 月 26 日消息，推特首席执行官琳达・亚卡里诺（Linda Yaccarino）近日发布员工内部信，阐述了重塑推特品牌的背后原因，高度赞扬了整个团队在重塑过程中的努力，并分享了她对公司未来发展的规划。

埃隆・马斯克在收购推特之后，多次高调宣布推进“微信化”进程，打造出一款“X”超级应用。

亚卡里诺在发给员工的内部信中表示，公司将会在视频、音频、消息、银行和支付方面等扩充人才队伍，满足用户的发展需求。

IT之家翻译亚卡里诺内部信部分内容如下：

推特团队，大家好！

无论是在日常生活中，还是在商业活动中，要给人留下深刻印象，通常是很困难的。而我们正齐心协力共建这项成就。

推特在过去 17 年的发展中，已经在全球范围内留下了不可磨灭的印记。该平台改变了人们获取信息的速度，为沟通、讨论和应对世界事件创造了新的动力。

推特人们、公众人物和品牌提供了一种建立持久关系的新方式。同样，我们所有的用户和合作伙伴都不断鼓励我们大胆畅想，加速创新，并激发我们的巨大潜力。

重塑为 X 品牌，可以让我们更进一步，再次给世界留下深刻印象。

我们公司具备独特的潜力，我们喜欢以光速推动项目落地，而这正是“X”所代表的含义。

我们天生具有发明家的心态-我们不断学习，测试新方法，改变以使事情正确并最终成功。

我们不懈地努力维护言论和选择自由，创造无限的互动，确保所有市场参与者获得足够的回报。

我们正在全力进行，我们为过去九个月的创新步伐感到自豪，从取消推文限制到引入创作者货币化，再到品牌保护，都取得了巨大进步。

我们将继续在音频、视频、消息、支付和银行方面为我们的社区提供新的体验，为创意、产品、服务和机会创造一个全球市场。

请不要把这一刻视为理所当然。你们创造了历史，推动 X 公司快速转变，我在此邀请所有员工一起推动 X。

现在让我们一起创造下一个深刻的印象。

琳达