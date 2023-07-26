特斯拉弗里蒙特工厂停产进行升级改造，暗示改款 Model 3 将至

IT之家 7 月 26 日消息，特斯拉弗里蒙特工厂已经停产进行升级改造，网友 @ Met God in the Wilderness 分享的视频显示，该工厂的物流区域空无一人，场地入口也已经关闭。同时，工厂的制造车间区域的动态也很少。

特斯拉首席执行官埃隆・马斯克上周在第二季度财报电话会议上就已经表示，为了进行工厂升级，特斯拉将在第三季度不同时间关闭其各个生产设施。马斯克称：“我们预计第三季度的产量会略有下降，因为我们要在夏季停工，以进行大量的工厂升级。所以，第三季度的全球产量可能会有轻微的下降。”

特斯拉可能正在为新款 Model 3 车型的生产做准备，并且在空间有限的弗里蒙特工厂进行一些重组。在过去的几个月里，弗里蒙特工厂进行了一些升级，这些升级包括安装新设备、更新生产线和改善空间利用率。

IT之家注意到，最近有关特斯拉新款 Model 3 Highland 的传闻不断，过去几个月里该车已被发现多次出现在路上，特斯拉甚至在弗里蒙特工厂提交了一些带有 Highland 名称的文件。

特斯拉并没有证实弗里蒙特工厂是否正在停工，并且他们没有新闻部门。然而，考虑到平时工厂的忙碌程度，很难想象除了马斯克上周说过的工厂升级之外，还有什么其他原因导致工厂如此冷清。

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