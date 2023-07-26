马斯克回应一半美国人想买特斯拉：负担能力是限制因素

IT之家 7 月 26 日消息，马斯克周二指出，限制美国人购买特斯拉汽车的不是缺乏兴趣，而是负担能力。

马斯克在回应 X.com 用户的评论时说：“负担能力是限制因素。”该用户引用了 Autotrader 的谷歌搜索分析，称有一半的美国人想要一辆特斯拉。分析显示，2022 年 1 月到 12 月，25 个美国州的消费者想要买特斯拉，而 21 个州的消费者想要买吉普，丰田在阿拉斯加、佛蒙特州和西弗吉尼亚州继续受到青睐。

根据 Autotrader 发布的地图，特斯拉在沿海人口较多的州更受欢迎，而吉普在中部州更受欢迎。不过，该用户表示，一旦特斯拉开始交付即将推出的 Cybertruck 电动皮卡，可能会在这些州赢得吉普的市场。

IT之家注意到，今年 4 月马斯克在解释特斯拉降价时也说过：“很多富裕的批评者不明白，规模化的需求是受负担能力限制的。特斯拉的产品有很多需求，但是如果价格超过了人们的承受能力，那么需求就没有意义了。”

马斯克在本月的第二季度财报电话会议上表示，根据市场条件和利率水平，特斯拉可能会在未来几个月进一步降低汽车价格。马斯克指出，随着利率上升，任何用债务购买的东西的可负担性都会降低。

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