极空间 NAS 私有云硬件虚拟机功能上线：支持安装 Win / Linux、可远程连接

IT之家 7 月 25 日消息，据极空间私有云官方公众号表示，目前极空间私有云虚拟机功能已经正式上线，官方称“这一虚拟机支持多种操作系统，包括各种版本 Windows、爱快、iStore、多种版本 Linux、OpenWrt、UOS 等国产操作系统等”。

▲ 图源极空间私有云官方公众号

该虚拟机功能运行于极空间特定型号的 NAS 上（Z4S、Z4），也就是将 NAS 硬件上安装一套虚拟机，让 NAS 变身为“伪服务器”，但考虑到硬件机能有限，因此更多用于部署“软路由”或执行“应急操作”。

官方宣称，极空间虚拟机在传承了传统常用功能的基础上，还具备一系列特色功能，IT之家整理如下：

内置了“远程访问”功能，支持远程多平台连接，用户可以通过 App，直接在外网访问自己的虚拟机，无需公网 IP 和网络配置（如果作为服务器，还是需要配置相关公网 IP）。

具有记忆功能，可以“保存虚拟机状态”，开机时即刻恢复之前的工作。

支持镜像导出和导入功能，用户可以通过极空间的“闪电传”功能，将虚拟机文件发给其他用户

支持 ova、ovf 格式，可以一键导入其他平台的虚拟机文件，便于迁移使用。

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