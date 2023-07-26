理想汽车：“被远程锁车”“强制在官方服务网点维修”无任何事实依据

IT之家 7 月 26 日消息，前几天，有自媒体表示自己因为“未去 4S 店维修被检测到被远程锁车，成为一堆废铁”。针对此事，理想汽车法务部官博今日发布澄清声明称：

经核实，该车辆因事故受损严重，已被保险公司推定全损并拍卖。事故发生后因车机系统受损，理想汽车已经无法感知车辆的实际状态。对于网传车辆修复后无法启动的情况，因车辆曾在非授权网点维修，不排除维修或更换后的配件与整车软件存在不匹配的情况。具体故障原因，需要进行实车检测才能确认。

信息传播者称“被理想远程锁车”、“强制在官方服务网点维修”无任何事实依据。理想汽车始终严格遵守相关法规，尊重用户隐私和数据安全，在任何情况下，未经用户授权，理想汽车不会随意调取用户数据、进行远程锁止操作。同时，理想汽车始终秉持尊重维修市场开放性和公平性的原则，尊重消费者自主选择维修厂的权利。对于制造和传播网络谣言的行为，理想汽车将采取必要的法律措施，并保留对造谣者起诉的权利。