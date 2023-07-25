理想汽车新增车辆“睡眠辅助系统”专利，可帮助乘客更舒适地入睡

IT之家 7 月 25 日消息，由理想汽车的品牌所有者 —— 北京车和家信息技术有限公司近期申请的“睡眠辅助系统及车辆”专利于 7 月 21 日获得授权公告。

摘要显示，该专利中描述的“睡眠辅助系统”包括摄像头、中央控制器、座椅控制器、智能座舱控制器。IT之家附具体部件及描述如下：

摄像头： 朝向座椅设置，用于获取所述座椅上的乘员的视频信息

中央控制器： 摄像头电连接，用于接收所述视频信息并进行乘员睡意判断，当判断乘员产生睡意时，发出座椅调节信息和 / 或音视频调整信息

座椅控制器： 与中央控制器和座椅电连接，用于接收座椅调节信息，并调节座椅

智能座舱控制器： 与中央控制器和车机电连接，用于接收音视频调整信息，并调整所述车机播放的影音内容。

空调控制器： 与中央控制器和空调系统电连接，用于接收所述空调调节信息并调节空调系统的温度、风速和 / 或风向

移动端：与所述通信模块无线连接，用于发出座椅调节指令、车机调整指令和 / 或空调调节指令。

据专利背景技术介绍，该“睡眠辅助系统”具有结构简单、提高乘员舒适度、可有效辅助乘员入睡等优点，且“用户体验好”。其称，车辆的舒适性是车辆最基本也是最重要的性能之一，当前大部分乘客会在长途乘车中产生疲劳感，希望更好利用乘车时间休息，但车内噪声、座椅体位不适导致难以很好入睡。

该系统可以通过对乘员状态的检测来调整空调、座椅乃至车内环境等方面的相应设置，以解决背景技术提及的“相关问题”。

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